Bufonadas.

Ángel Lozano

Publicada el 03/06/2020 a las 06:00

Vox hace algo más que alentar el malestar de las fuerzas de seguridad contra el Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos). Lo vimos hace meses y ahora también –algunos partidos y sindicatos ya lo advirtieron–. Hay una creciente radicalización de algunas asociaciones policiales contra el Gobierno, a las que Vox hace de altavoz de sus reivindicaciones y las acaudilla. Jusapol es una de ellas pero no es la única, también está Tampm y algunas colectivos más. Y controla no solo a las fuerzas policiales y a los guardias civiles sino a funcionarios de prisiones y a otras agrupaciones del Ejército. Pero la sangre no llega al río y mal que le sienta esto a Vox.

La derecha y ultraderecha intentan generar crispación y que se instale en las calles en forma de odio y enfrentamientos. Agresiones, insultos y amenazas: Vox y PP avivan la confrontación social en las calles. Pero no, la sociedad española está hecha de mejor pasta que ellos.

El PP no hace otra cosa –desde marzo–­ que echar en cara a Pésanchez por qué no aplicó un informe que dicen que alertaba de contagios. Siempre la misma canción y de ahí no salen, aunque saben que, sobre todo Madrid y otras comunidades gobernadas por el PP, tampoco lo hicieron. No se suspendieron actos multitudinarios y sabían lo mismo que el Gobierno.

PP y Vox han elaborado una feroz estrategia opositora en tribunales, calles, denuncias policiales, Parlamento, autonomías de sus gobiernos y presiones del empresariado afín al Ibex 35. Solo tienen un objetivo: derribar al Gobierno como sea. Y para eso se unen a los ultras de Vox, abandonando sus ideas democráticas y de partido de Gobierno.

El portavoz pepero García Egea –alias Teo, el campeonísimo mundial del lanzamiento de pipos–, parece un obseso recalcitrante con ese tema. Y se enreda en insultos, soflamas, y en reclamar dimisiones a troche y moche. Unos días pide que se vayan el ministro de Sanidad Illa y Fernando Simón. Al día siguiente se levanta con la idea fija de exigir ipso facto las dimisiones de Pésanchez y Piglesias. Tampoco la marquesa Cayetana del PP se queda atrás en exabruptos contra el Gobierno.

Que por despotricar no quede, aunque nunca el PP asume ahora autocríticas a su posición de partido poco constitucionalista y con vocación institucional. Eso sí, se acerca a la derecha más ultra para pedir apoyo común para derrocar al Gobierno y alentar a la ciudadanía a que pidan la dimisión de Pésanchez.

Sobre si hay ruido de sables y fusiles en la Guardia civil nadie ha dicho eso. Por lo que acusan a diputados de Vox y a algunos políticos del PP es que estén alentando a ello. Pero parece ser, según afirma la ministra del ramo Margarita Robles que dentro de las fuerzas del Estado no hay riesgo de insubordinación o de un golpe de Estado. La propia Guardia Civil no cree en las peroratas de Vox y les deja solitos en esos menesteres rastreros, cuarteleros y golpistas.

Y el rey de ello tampoco ha hablado ni se le ocurre mencionarlo. Si dado el caso Felpe VI no impidiera un intento de asonada, o algo menos cruento, por parte de las fuerzas policiales, Guardia Civil y Ejército, este monarca estaría ya finiquitado. No volvería jamás a ganarse la confianza de los españoles. Y que no intente enredar, como su padre el Borbón emérito, que si sí, que si no, que yo aborto esto, que si tal y cual, que paro el golpe y luego legitimo y refuerzo de nuevo la monarquía…

¿Quién está detrás de las manifestaciones callejeras, la revolución de las mascarillas, en contra del Gobierno de coalición? ¿O quiénes son los impulsores de las caceroladas o de los paseos con banderitas y porras? Según vemos, no solo en alguna prensa de la derecha de siempre, la más conservadora, sino también en otros medios digitales e impresos y en redes sociales de la derecha y ultra, hacen publicidad tranquilamente de esas convocatorias de ciudadanos contra Gobierno. Estos medios de comunicación también están permitiendo la creación de atmósferas proclives al levantamiento demostrando un falso patriotismo, más bien patrioterismo.

Las pesquisas llevan a círculos cercanos a Vox y a grupos sociales afines a FAES y al PP, Hazte Oír, Hogar Nacional Social, etc.) Y lo hacen sin tapujos ni disimulos. PP y Vox– aumentando la inestabilidad institucional– van a degüello del Gobierno coalición. Ya van avanzando esa idea de Abascal que cabalgue por la calle de San Jerónimo y entre a caballo o en burro (cual el general Pavía o Tejero ), portando en la mano la bandera patriótica imperial propia de la dictadura franquista. En el imaginario colectivo ha quedado que entró en el Congreso a lomos de su caballo, el caballo de Pavía. No lo hizo así. Pero golpe de estado sí hubo con militares, cañones y toda esa parafernalia cuartelera. Y eso acabó con la I República española y la vuelta de los Borbones.

Las convocatorias de Vox son intencionadamente confusas. Se empieza por caravanas en coche, moto o bici y se acaba llenando las calles de ciudadanos a pie con sus banderías. Lo hemos visto. Y sin guardar la distancia social ni las normas sanitarias ni de seguridad.

Por cierto, nunca hemos visto a los Cayetanos o Pelayos y Borjamaris en las manifestaciones de las mareas blancas contra los recortes en Sanidad y defensa de la Salud Pública ni en ninguna de interés social, educación, pensionistas, dependencia...

Las soflamas de Ayuso llamando a la rebelión de la autonomía madrileña contra Pésanchez son más bien payusadas. Y también lo son, payasadas, las que proclama Vox apoderándose de las banderas, de los himnos, envalentonados, soberbios, provocadores. Reclaman continuamente un "gobierno de concentración", al estilo del 23-F, añorándolo, de Tejero, Miláns del Bosch, Armada y cía.

Bufonadas.

Ángel Lozano es socio de infoLibre