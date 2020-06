Cuanto peor, mejor

Publicada el 06/06/2020 a las 06:00

Feijóo (Galicia), Moreno Bonilla (Andalucía), Mañueco (Castilla y León) se sienten incómodos con la triada nacional Casado-García Egea-Cayetana y no me extraña ya que es una versión actualizada de la inquina larvada de las dos almas del PP: Aznar-Rajoy (que también ellos tienen sus dos Españas, sus dos recetas). Es como intentar armonizar a un doberman con un collie, por ejemplo.



Por eso, a medida que la situación sanitaria mejora, que se controla la pandemia e incluso parece que el desastre económico no será tanto como se preveía; este jueves se anunciaba una gran inyección de dinero fresco procedente de la UE por ejemplo y los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social en mayo no han sido tan malos como se esperaban, gracias a la acción decidida del gobierno promulgando los ERTE y aprobando el Ingreso Mínimo Vital. La derecha dividida entre la extrema de Rajoy y la ultra de Aznar se ha apuntado al trabalenguas del primero con los ladridos de segundo, con lo que podemos decir que en la misma medida que todo mejora ellos se empeñan en que todo va —tiene que ser, por fuerza— peor.



Y así tienes que escuchar burradas tan estentóreas que ya no caben en los oídos de puro chirriantes; como esa de tachar al Gobierno de Pedro Sánchez como el "menos demócratico de la democracia" o acusarle de "guerracivilismo" por boca de Abascal (¡por Dios!) y eso sin mentar los insultos de toda laya y condición, propios de quien sabiéndose impotente recurre a la rabia, al pataleo y al cabreo como únicos mecanismos psicopatológicos defensivos para no caer presa de la locura o la melancolía.



Frente a esa situación histriónica y de hiperbólico retruécano, cansino hasta el extremo, Sánchez opone mesura, contención, seguridad, aplomo y unas dosis de ironía muy de agradecer cuando durante un buen rato estuvo refiriéndose indistintamente a Casado-Abascal dando a entender que tanto monta...



Por eso, han urdido la trama del 8-M (como antaño la de ETA contra Zapatero) para desprestigiar el movimiento feminista y doblegar al Gobierno contando con la inestimable colaboración de algunos elementos de la cúpula de la Guardia Civil, aún manejando hilos desde la época de Fernández Díaz y su "policía patriótica".



Dentro de ese contexto, la valentía de Sánchez de que van a gobernar cuatro años y la "meditación" de Pablo Iglesias dirigida a Casado para explicar su continua frustración y su crónico malestar "porque sabe usted que jamás será presidente del Gobierno", suenan como un bálsamo neutralizante del "cuanto mejor, peor" para así devolver a la displicente paradoja marianista su auténtico, real y lógico sentido, que es el "cuanto mejor, mejor".



Lo que no significa triunfalismo, sino un sólido aferrarse a una consistente borda cuando la nave, tras una gran tormenta, atisba un buen puerto donde guarecerse para reponer fuerzas y seguir en la brecha...



Los negacionistas sólo pueden aplicarse en estricta correspondencia su propia receta: "Cuanto mejor todos, peor vosotros", podría decirse. Esa es la grandeza del lenguaje y del pensamiento racional que lo sustenta; cuando se quiere con él hacer ver lo contrario a la realidad, a lo que todos ven, el pensamiento marianista "lo mejor es peor" pierde su sentido y se revuelve contra el mentón mental de quien lo sustenta en el ágora en forma tan lapidaria que destroza los posibles valores histriónicos de la ocurrencia; es decir, una vez más la indolencia y el cinismo bonhomista del "dejar hacer" con un vaso de "bon vino" cede paso a la amargura hiriente del joven prematuramente envejecido, al exceso del niñato que aún lleva en sus camisas grabado su nombre a hilo, a la memez trumpayusista y al maquiavelismo más azul y abyecto de ese delfinado aznarista al que sólo cabe detestar en un arrebato de bondad por mi parte.



Cierto, "cuanto mejor, peor" porque acaso les haya llegado a ustedes ya de una vez, desde la Restauración monárquica, una suerte de jubilación anticipada en sus privilegios y en su dominio ancestral sobre el resto; sí, ya va siendo hora de que mientras nosotros vayamos mejor ustedes vayan un poco —aunque sólo fuera un poco me conformaba— peor.

Francisco Javier Herrera Navarro es socio de infoLibre