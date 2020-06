Los votos de Vox

Jacobo Capetillo Correa

Publicada el 08/06/2020 a las 06:00

Los votantes de VOX podríamos decir que son:



1. Franquistas acérrimos. Hijos, nietos y biznietos de franquistas, que vivieron en un régimen sin constitución, sin democracia, sin partidos y que en cada ciudad dominaban por sus apellidos. Era cuestión de ser de los nacionales, falangistas o de la división azul y demostrarlo. Único merito, nepotismo total.

España era del asesino genocida, que repartía el poder y el dinero con sus secuaces. El grado de poder era directamente proporcional al número de asesinatos cometidos en la Guerra Civil y especialmente en la masacre genocida posterior. Sobre un millón de votos, que siempre se lo han dado al PP, y ahora con sus banderas de pollo, salen orgullosos a clamar una vuelta a la dictadura.



2. Maltratadores. Hay unas 150.000 denuncias anuales. Podríamos hablar de hasta un millón y medio de hombres, que tienen problemas con sus mujeres o parejas. Que escuchan cantos de sirena cuando ven a VOX obsesionados contra la ley de violencia de género.



3. Cazadores. En 2017, había 850.000 licencias de caza.



4. El crimen migratorio compartido. Se le trae para trabajar en los campos de España y se les abandona en chabolas. No se les proporciona viviendas ni habitáculos dignos. Los culpables son los empresarios en primer lugar y las administraciones que no imponen ninguna normativa.



Hay empresarios agrícolas que votan a VOX, que explotan a emigrantes, haciéndoles vivir en condiciones infrahumanas y luego los demonizan porque pasean por nuestros barrios.



El miedo al diferente siempre ha existido, y este miedo lo jalea VOX. Muchos de los que se aprovechan de ellos los acusan falsamente de robos, violaciones y asesinatos. El miedo al diferente lleva a votar a trabajadores dignos, a un partido indigno, chorizo y mentiroso. Es la bolsa de votos más difícil de calcular, pero en Andalucía pasan de 6 a 12 diputados, y en la huerta valenciana de 3 a 7 diputados. Por diferencia: 3,64-1-1,5- 0.85, alrededor de 500.000 votos.



Si nos fijamos en los mensajes, VOX oculta los mensajes fascistas, porque es un voto seguro y puede ahuyentar el de otro colectivos. La lucha encarnizada contra el feminismo, la ley de violencia de género, el 8M. Sin darle mucha trascendencia de una forma tangencial pero clara, que la caza es una riqueza de España, y el toreo un patrimonio de España y de la humanidad. Hombres, muy hombres y mucho hombres de España. Y la inmigración ilegal, metiendo siempre en la propaganda a toda la inmigración, con la que van a tener mano dura si gobiernan.



Vox engaña a españoles. A unos, prometiéndoles que volverán a una dictadura férrea, católica, criminal y sanguinaria; a otros, les dice que no son delincuentes por maltratar a las mujeres y que con ellos se va a acabar esa asquerosa ley que las protege y podrán hacer con ellas lo que quieran. A los cazadores que pueden cazar lo que quieran, a bajo precio, y al resto de pistoleros que podrán comprar las armas que quieran y convertir España en un Estado de guerra permanente. A los empresarios más mezquinos, que tratan como esclavos a los trabajadores, que van a traer inmigrantes, y en cuanto acaben el trabajo, los meten en aviones y los llevan de vuelta, a cargo de la mamandurria gubernamental. Y así con todo.



Jacobo Capetillo Correa es socio de infoLibre