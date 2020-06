Hipocresía barata y ciudadanos desorientados

Publicada el 11/06/2020 a las 06:00

Asistimos, en mi opinión, a la degradación ideológica de este país llamado España.



Nadie tiene ideología, la gente piensa lo que le cuentan, no se profundiza más allá de los titulares de prensa y se dejan llevar por estrategias políticas esquizofrénicas.



Recientemente se veía un ejercicio de hipocresía tal que los mismos partidos políticos que menospreciaron a un general de la Guardia Civil por cometer un error en una rueda de prensa, dejando por tierra la honorabilidad de toda la institución afirmando que era servil al Gobierno, en menos de 20 días, esos mismos partidos políticos enarbolan la bandera de la Guardia Civil y pedían respeto a la misma para atacar de nuevo al Gobierno actual.



La hipocresía aumenta cuando vemos un movimiento de indignación de una parte de guardias civiles por el cese de un coronel que ocupaba un cargo de libre designación.



Yo les preguntaría a esos guardias civiles si reciben esa misma solidaridad cuando son los mandos de la Guardia Civil los encargados de decidir su futuro mediante la misma dedocracia.



Está clara la respuesta, nadie se preocuparía por ellos porque son las reglas del juego actuales y no está la política por medio.



La honorabilidad de la Guardia Civil no la conceden partidos políticos que solo se mueven por intereses partidistas, esa honorabilidad se la ha ganado a pulso la institución con su esfuerzo y trabajo de años. La imagen de la Guardia Civil se mancha con informes dudosos que de forma arbitraria se confeccionan para favorecer diferentes ideologías.



La Guardia Civil es de todos y solo la manchan los que quieren patrimonianizarla.



Sinceramente pienso que o la ciudadanía comienza a pensar por sí misma, alejándose de relatos mediáticos interesados, que lo único que hacen es aumentar el ruido para tapar sus deficiencias morales y políticas, o este país seguirá destruyéndose dando impulso a radicalismos que solo atraen violencia y falta de civismo social.

Raúl Mouriño Benavente es socio de infoLibre