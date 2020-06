Publicada el 15/06/2020 a las 06:00

Siempre he considerado que este país no recorrió bien el camino hacia la democracia. He oído hasta la saciedad a los políticos que hicimos una transición democrática modélica y siempre me he considerado escéptico ante tal afirmación porque creo que falta a la verdad. La ley de punto y final, impuesta por las fuerzas armadas y demás cuerpos de seguridad del estado de entonces como condición "sine qua non" para permitir la democracia en España, dejó una herida mal cerrada que no ha cicatrizado. Unos, porque sentimos que no se ha hecho justicia con aquellos que se comportaron como auténticos psicópatas y carniceros con los españoles que simplemente no pensaban como ellos, ¡ojo!, digo justicia, no venganza, otros, porque al no ser juzgados, sienten que está en su naturaleza y es un derecho perdido el poder disponer de la vida de las personas con tanta naturalidad como quien se toma un café por la mañana.



Debemos estar alerta (siempre dentro de la legalidad) y defender la democracia con nuestro voto, acudiendo masivamente a expresarnos cuando sea necesario. Si una cosa tiene asimilada y aprendida la derecha extrema, la extrema derecha y el nacionalcatolicismo es que ellos irán a votar aunque estén medio muertos. La historia es cíclica... pero se puede cambiar. ¡Sí se puede!

Luis Luzuriaga Gandarias es socio de infoLibre