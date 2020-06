Francisco Goya

Publicada el 23/06/2020 a las 06:00

He leído hace poco una excelente tribuna de Irene Vallejo, Memorias de la fragilidad se titula. Durante esta pandemia mucha gente ha perdido a muchos seres queridos, en especial a las personas mayores, las más frágiles y las que más nos han dado. Hemos conocido la pérdida de otras personas como Pau Donés, Rosa Mª Sardà o Carlos Ruiz Zafón. No todo es Covid, pero seguimos siendo frágiles.



Por eso, es de agradecer al Gobierno que haya hecho el esfuerzo de construir una red para proteger a las personas más vulnerables, por eso es de agradecer a los sanitarios todo su esfuerzo y dedicación este tiempo aunque ahora tengan razones para protestar. No nos olvidemos de ellos y sigamos fortaleciendo el espacio público, sigamos tejiendo consensos. Aunque haya quien crea que el Gobierno es el camarote de los hermanos Marx, sigue siendo necesario tejer esos consensos, continuar el diálogo con los empresarios, insistir como se hizo para salvar las barreras que puso Europa (los países "frugales"); evitemos volver a las cavernas, al sálvese quien pueda, fortalezcamos el estado del bienestar, no dejemos a los más vulnerables a su suerte escudándonos en protocolos, informes o borradores.



La discrepancia, el pensar diferente es enriquecedor. Somos frágiles, esta pandemia lo ha demostrado, la diferencia es que antes sabíamos reconocerlo, ahora los adalides del yo más fuerte, del que más grita, del que insulta o miente parecen ganar la batalla, los frágiles somos más, somos todos, necesitamos unidad y diálogo porque cualquiera de nosotros un día podemos tener que "firmar por un equipo modesto pero comprometido", como dijo Juan Carlos Unzué, pero lleno de dignidad.



Francisco Goya es socio de infoLibre