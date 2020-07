La poesía después de Auschwitz

Publicada el 07/07/2020 a las 06:00

I dream of the young child in a distant land who one day woke to play

but met a bomb instead.

[Sueño con el niño en una tierra lejana que un día despertó para jugar

y, sin embargo, se encontró una bomba].

Edward Bond

Si [el futuro de la humanidad] sigue por este camino de globalización

y de guerras va hacia el suicidio.

Mario Benedetti

Aunque para Adorno escribir poesía

después de Auschwitz es un acto barbárico,

se necesita expresar el horror

de la mísera condición humana.

La poesía tiene también que hablar

de la barbarie que estamos creando

con una lengua que nos clarifique

nuestra realidad sin juegos formales.

Una poesía llena de artificios

estériles no clarifica nada.

La poesía es un acto social

lleno de sentimientos y belleza.

Una poesía llena de emociones

que produzca placer sin ver el caos,

no nos ayuda a buscar la palabra

que hay que forjar para nuestro futuro.

Sí, forjar la palabra al rojo vivo

y crear golpe a golpe un sistema

que acabe con el neoliberalismo,

que cada día nos asfixia más.

En estos tiempos del coronavirus

está cambiando nuestra sociedad,

pero lo esencial está agazapado

esperando que todo siga igual.

Este virus puede incluso acabar

con el gobierno entero de un país

como también las pestes acabaron

con imperios que se desmoronaron.

Adorno también dijo que “el pasado

que a uno le gustaría evadir,

todavía sigue bastante vivo”.

Lo vemos hoy en la voz del fascismo.

Este neofascismo que está surgiendo

es fruto de dos crisis: la ideológica

y la del capitalismo estructural

que acabará en miseria, hambre y guerra.

El fascismo del pasado está vivo

como estamos viendo en el Parlamento

con esperpénticos politicastros,

en la calle y en las instituciones.

Contra el neofascismo hay que luchar

con palabras que digan la verdad,

comprometidas con la sociedad

y así jamás nos podrán contagiar.





Juan José Torres Núñez es socio de infoLibre