¿Habremos aprendido algo?

No soy escritor ni articulista. No domino las palabras y la expresión escrita como lo hacen las magníficas plumas de este periódico. No sé si puedo encontrar las palabras justas y precisas para expresar las dudas, la incertidumbre y las sensaciones que me produce tratar de seguir la actualidad.



Con la crisis, casi todas las previsiones han saltado por los aires, lo que podíamos creer más o menos seguro y consolidado (al menos en Europa) ya no lo es tanto. Cualquier cosa que vemos o leemos, ya sea en los medios nacionales como en los internacionales genera incertidumbre, no llegan señales claras, precisas, contundentes sobre un camino a seguir.



Hace no demasiadas fechas teníamos como sociedad ciertas "certezas": El rey en una monarquía parlamentaria representa al país, es símbolo de unidad y su imagen era incuestionable e intocable (como institución del Estado); somos un país democrático en el que todas las opiniones caben, en donde la crítica es legítima e incluso sana, pero no parecía de recibo que los personajes públicos y mucho menos nuestros representantes políticos se insultasen mutua y constantemente en el Congreso; creíamos tener una sociedad abierta, solidaria, plural, donde el inmigrante, el desfavorecido, el discapacitado, el anciano o anciana tenían cabida; donde el Estado de Bienestar servía de red protectora para las situaciones más amargas y agudas, donde nuestros mayores eran un valor por su experiencia y sabiduría...



Hoy, todas esas "certezas" más o menos aceptadas se han desvanecido; se privatizan residencias y se gestionan únicamente buscando el beneficio económico, olvidando a las personas usuarias; se rechaza al inmigrante y se le hace salir de los pueblos cuando en realidad se le necesita para recoger los frutos de nuestros campos; el antiguo monarca demuestra ser una persona ajena al mundo en el que vive y solo se representa a sí mismo, mientras que la función del actual no parece tener sentido si es que alguna vez lo tuvo y nada menos que el vicepresidente del Gobierno dice que debemos acostumbrarnos a normalizar el insulto como signo de madurez y normalidad democrática.



La gente olvida pronto y fácilmente la gravedad de las consecuencias de lo que acabamos de pasar y los gestores políticos continúan con su rutina como si nada pasase, hay que asegurar la reelección y seguir gestionando territorios como si fueran nuestra propia casa. Confinamos poblaciones pero no retrasamos ni posponemos elecciones, no vaya a ser que la abstención nos prive de mayorías ya garantizadas de antemano.



Sabemos de la dificultad económica y social, pero desconocemos si la red tiene agujeros o el paraguas está roto, los empresarios y sindicatos acuerdan con el Gobierno pero esa misma noche dicen que el proyecto de ley está desajustado y que no va a ser fácil de aplicar, quizá haya que dejarlo para después, lo importante es disfrutar del verano. Las mascarillas, la distancia, el autocuidado y la responsabilidad se nos ha olvidado, los motivos por los que nos confinamos en casa, teletrabajando o en ERTE o el que se suspendieran las clases parece algo muy lejano, en septiembre volveremos como antes, esperan algunos; hay quien cree que nada cambiará.



Nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento ya ha quedado como un recuerdo para contar dentro de unos años: ¿recuerdas cuando salíamos a aplaudir a los balcones?



Tengo muchas más preguntas que certezas, no sé si habremos aprendido algo o no, no tengo idea de cómo será el futuro en los próximos meses pero quiero pensar que el ser humano es capaz de aprender y avanzar, la mayoría silenciosa de la que algunos hablan no es la de las cacerolas, el ruido y el insulto, no es la de la gente que solo espera mantener sus privilegios sin importar si eso afecta a quien tenga a su lado.



Confío en que saquemos lecciones valiosas y sepamos ver que la reconstrucción requiere la colaboración de todas y todos, no el envolvernos en nuestra propia bandera como algunos desean.

Francisco Goya es socio de infoLibre