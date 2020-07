Publicada el 12/07/2020 a las 06:00

El diccionario de la Rae indica que desnaturalizar “es hacer perder a una cosa sus cualidades propias, añadiéndose algo o modificándola”. Posiblemente, y si no se saca del contexto la frase de Pablo Iglesias, pudiera tener una explicación correcta y lejana de malas intenciones. Pero por desgracia, cuando algo se saca del contexto de una manera falaz e interesada, esto se puede convertir en un boomerang que rompe con los moldes propios del saber estar y respeto a los valores de la democracia y la libertad de expresión.



Pablo Iglesias, aún entendiendo que, tal vez, sus palabras están siendo descontextualizadas, se ha equivocado. Una comparecencia para explicar las medidas sociales, excelentes y de gran calado político que afianzan los postulados de izquierda, acordadas en el Consejo de Ministros, no es el momento, ni el lugar, para hablar de la desnaturalización del insulto y más cuando a los medios que viven de la carnaza les ha servido, con esta metedura de pata, para tapar, con alevosía, las importantes acciones sociales aprobadas. Siempre hay otros lugares para hacer una crítica, si se considera adecuada, contra los medios que su único fin mediático es fomentar la crispación.

Pero sobre todo, pienso, desde mi humildad y mi creencia que, en política, no todo vale, que Pablo Iglesias se ha equivocado, sobre todo porque en él en estos momentos es vicepresidente de Gobierno. Es decir, de todos los españoles y españolas, por lo que no puede hablar para solo unos, no puede sacar su egocentrismo personal en una actividad grupal de coalición, que el pueblo ha votado y esta ilusionado. Tampoco puede intentar desnaturalizar el insulto puesto que lo que más desprecia una democracia es el insulto, puesto que este demuestra la impotencia de acciones.



El Gobierno del que forma parte es un Gobierno de izquierdas coherente y debe ser humilde. Y el insulto, para ellos y especialmente para Pablo Iglesias, les debe rebotar, ya que descalifica al que lo hace, por lo que no debe ser ni aceptado, ni ser desnaturalizado. También hay que saber no caer en la trampa y en la provocación, que la derecha mediática, falaz y ella sí, insultante, realizan día a día.



Caer en sus provocaciones, con argumentaciones de libertad de expresión, es un error. Por eso, no hay que desnaturalizar el insulto, hay que erradicarlo y ser honestos, humildes y demostrar que la izquierda no es como la irracional y antidemocrática derecha, que no ha aceptado nunca el resultado electoral, sino que es una izquierda que trabaja, que hace propuestas, que lucha por el bienestar de las personas.



Por tanto en estas acciones, no cabe el insulto, ni su desnaturalización, sino su erradicación. Pues solo así se demuestra que hay propuestas y ganas de mejorar y luchar por la democracia y sus valores. El insulto solo cabe en aquellos que no tienen propuestas, que su egocentrismo y soberbia es su eje de actuación. Y en democracia el insulto no cabe, sí la humildad, el saber estar, el diálogo y ante el insulto, la coherencia. Y si se cae, en él, por error, porque somos humanos, pidamos perdón. Eso da fuerzas a la democracia y a nuestras ideas. Dejemos que solo aquellos que quieren destrozar la democracia, volver a la dictadura y que no tienen , ni tendrán nunca propuestas para el bienestar de la ciudadanÍa , sigan con sus insultos. No les demos carnaza, pues solo ellos se descalifican, como seres humanos y como políticos e informadores que defienden sus intereses particulares, alejados de la ciudadanÍa y su bienestar. El insulto no hay que desnaturalizarlo, hay que erradicarlo de nuestra democracia, solo así nos hará más libres.

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre