Las aseguradoras de vehículos callan

Santiago Cabañas Martínez

Publicada el 15/07/2020 a las 06:00

No es lógico que en una pandemia, que ha matado a miles españoles, haya empresas que han sacado pingües beneficios. Y hablo de las aseguradoras de vehículos.



En un país en el que, durante más de dos meses, se ha prohibido a millones de asegurados sacar el coche a la calle, no se le puede cobrar el seguro como si de un periodo normal se tratara.



Las consecuencias de no circular con los coches: menos accidentes, menos indemnizaciones, menos pagos hospitalarios, menos juicios… en definitiva, millones y millones que se han ahorrado las aseguradoras de automóviles.



La única compañía que ha prorrogado dos meses a sus asegurados, sin intención de hacer propaganda, ha sido Mutua Madrileña, eso es un signo de seriedad y equiparación, hemos pagado dos meses por no circular con el coche, y es totalmente injusto, yo en particular llevo hablando con mi compañía para que haga lo propio, pero dan la callada por respuesta.



Estas compañías que tan dadas son a las cifras de lo que pagan en siniestros, ¿por qué no hacen pública la inmensa cantidad de dinero que se han ahorrado? Pero… la pela es la pela.



Y ¿dónde están los que tanto defienden al consumidor en entrevistas en televisión?, cada vez tengo más claro que la asociaciones de consumidores no sirven para nada, quien tenía que tomar cartas en el asunto es el Gobierno.



Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre