El suceso que cambió mi vida

Publicada el 19/07/2020 a las 06:00

A comienzos de 1987, en pleno conflicto estudiantil de enseñanzas medias con el Ministerio de Educación, comencé a poner en marcha el Programa de Integración de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales en las etapas de Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid. Para su puesta en marcha programé una reunión con los responsables de la Orientación Educativa en la sede del Ministerio. Ese día, sin que yo lo supiera, estaba convocada una manifestación de estudiantes ante la sede ministerial y el jefe de servicio me indicó que la reunión se posponía a la tarde. La manifestación fue muy numerosa y cívica, tanto es así que a los alumnos les recibió el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, para escuchar sus demandas.



Por el cambio de horario, me tuve que desplazar desde la Dirección Provincial a la Plaza de Colón y bajar andando por el lateral del Paseo del Prado hasta la Plaza de Cibeles, en Madrid. Al llegar allí, me topé con varios ciudadanos interpelando a unos policías, cerca del Cuartel General del Ejército, y con un grupo de 10 jóvenes (entre los que destacaba el famoso Cojo manteca) que estaban tirando piedras contra las cristaleras del Banco de España.



Mientras se sucedían las quejas de los viandantes por los lanzamientos de objetos al Banco de España, se podía escuchar con claridad a los empleados, desde los pisos superiores, increpando a los jóvenes mientras pedían a los policías que intervinieran con urgencia. También me fijé que en la calle Alcalá estaban situados numerosos fotógrafos y cámaras de televisión que estaban cubriendo los disturbios. Lo que más me llamó la atención fue que la calle estaba desierta, pero que en su confluencia con Gran Vía asomaba una dotación de antidisturbios que no intervinieron en ningún momento.



Subí por la acera y, cuando llegué a su altura, me identifiqué para poder cruzar la calle y entrar en el Ministerio. Al pasar junto a un oficial, le pregunté por qué no bajaban e intervenían, pero recibí la callada por respuesta. Con cara de no entender nada subí a la zona del Ministerio que da a la calle de los Madrazo. Allí estaban mis jefes, que habían seguido los sucesos por televisión, mascullando todo tipo de quejas por lo ocurrido.



Cuando bajamos a comer pudimos ver en la televisión del bar las imágenes de los destrozos cometidos por el Cojo Manteca y sus secuaces, que se habían hecho pasar por estudiantes aprovechando la convocatoria de la manifestación. En ese momento, me imaginé a los jóvenes de entre 15 y 19 años que habían participado en la verdadera manifestación, comiendo en casa mientras sus padres les recriminaban su falta de civismo y les instaban a no volver a sumarse a otra reivindicación.



Con la falta de actuación policial y la desinformación existente sobre lo ocurrido, se podría afirmar que Barrionuevo, ministro del Interior de entonces, se había cargado el movimiento estudiantil con la complicidad de los medios de comunicación. En esa época tenía 36 años y mantenía la ilusión del cambio social en España, pero comprobé, muy a mi pesar, que el gobierno con el que colaboraba no se diferenciaba mucho en los métodos empleados respecto a sus predecesores de ideología conservadora.



Unos meses después, tras una serie de investigaciones, decidí informar a mis superiores sobre varias desviaciones presupuestarias que tenían que estar dedicadas a mejorar las condiciones de trabajo de los profesores de Apoyo: Educación Especial, logopedas, fisioterapeutas, etc., pero que el Servicio de Construcciones Escolares de Madrid dedicó a favorecer a sus amigos en otros menesteres, como reformar los despachos de los directores de colegios. Pese a la denuncia, nunca se depuraron ningún tipo de responsabilidades.



Todos estos sucesos me llevaron a presentar mi dimisión ante el Director Provincial de Madrid y Álvaro Marchesi Ullastres, Director General del MEC, el 18 de julio de 1987.



Desde ese momento hasta mi jubilación he procurado ser un funcionario honesto y defensor de la escuela pública.



José Carlos de la Fuente de la Riega es socio de infoLibre