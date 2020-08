España, siempre en cabeza

Publicada el 14/08/2020 a las 06:00

He de confesar que mis conocimientos, en materia de economía, no van más allá de lo que me dicta mi, más o menos desarrollado, sentido común. Sin embargo, cada vez que el mundo se ve sacudido por una crisis económica, sea de la etiología que sea, España se pone a la cabeza de los países que se ven más perjudicados. Yo me pregunto, ¿por qué razón? Y es aquí donde me gustaría que aquellos cuyos conocimientos estén más fundados que los míos, pusieran su granito de arena, ya que no me creo que el gobierno de turno siempre lo haga mal.

Me voy a atrever a exponer lo que, en mi opinión, tiene mucho que ver con que España siempre lidere el pelotón de los castigados, y no es otra cosa que el modelo sobre el que hemos apoyado nuestros cimientos económicos, mucho servicio y poca industria.

En el año 2019 (datos obtenidos en Cinco Días) el turismo aportaba el 15 % del PIB y el 15 % del empleo, unos 2,8 millones de trabajadores. La construcción aportaba el 14% del PIB y, aproximadamente, el 14 % del empleo, 2,7 millones de trabajadores. El comercio, otro sector importante, contribuía con el 12% del PIB y el 17 % del empleo, unos 3,2 millones de trabajadores. Sin profundizar más, vemos que entre estos tres sectores se llevan el 43% del PIB y el 46 % del empleo. No hace falta ser un gran economista, y espero que alguien me corrija si estoy equivocado, que estos pilares donde se sustenta casi el 50 % de nuestra economía son bastante frágiles y, por consiguiente, se van a ver muy afectados a lo que sople la mínima brisa de crisis.

La realidad es que, en estos momentos, España tiene una caída del PIB en el 2º trimestre del 18,5 % y una tasa de paro por encima del 15%. La zona euro está en una caída del PIB en torno al 12% y la tasa de paro es, aproximadamente, la mitad que la de España, el 7,8%. ¿Tendrá esto que ver con el modelo económico?

Mientras que, en Alemania, entre las 20 empresas que más facturan, hay 10 que son fabricantes de distintos tipos de producto, en España ese número de empresas es de cuatro y solamente una es nacional –Inditex–. El resto son fabricantes de automóviles –Seat/Volkswagen, Renault, Ford–, y ninguno de capital nacional. La facturación de las 20 primeras empresas alemanas asciende a 1.746.000 millones de euros. La facturación de las 20 primeras españolas es de 234.000 millones de euros; la número 1 del ranking alemán factura 275.000 millones de euros, más que las primeras 20 españolas juntas. Solo 3 de las 20 primeras empresas españolas cotiza en el IBEX35; en el DAX30 alemán, cotizan 13 empresas de las 20 primeras. ¿Tendrá esto que ver con el modelo económico?

¿Cuántas empresas españolas se han vendido a capitales extranjeros en los últimos 30 años? ¿Por qué se vendieron? ¿Por qué no resultaban rentables en manos de empresarios españoles y sí lo son en manos de empresarios extranjeros? ¿Quizás el concepto empresarial es muy diferente allende los Pirineos? Seat, Balay, Campofrío, varias Cerveceras, La Casera, Iberia, NH… En el IBEX 35, según el diario ABC, “en 2018, el 69,39% antes de impuestos, de las empresas cotizadas, procedía del extranjero y ya pagan un 63,45% de los impuestos sobre las ganancias en otros países”. ¿Tendrá esto que ver con el modelo económico?

El empresariado español reclama, muy a menudo, que hay que restringir los salarios en aras de la competitividad, como si los salarios fueran el factor más importante que la condiciona. ¿Cómo es posible que la industria alemana sea más competitiva teniendo unos salarios que, fácilmente, serán un 70% más altos que los españoles? El salario mínimo en España es de 900 € mensuales, mientras que en Alemania es de 1.584 €. No será que las empresas alemanas invierten más en I+D y, en consecuencia, en mejorar su productividad mejorando sus medios. Efectivamente, en 2018, Alemania invertía el 3,3 % de su PIB en I+D, en España, en el mismo periodo, la inversión era del 1,24 %.

Como digo, no entiendo mucho de economía, pero tengo la sensación de que estar siempre a la cabeza del pelotón de los torpes tiene mucho que ver con que, en este país, prima mucho más para los empresarios el obtener beneficios rápidamente que crear empresas que generen profundas raíces económicas. No dudo de que las hay, pero las grandes empresas, las que tienen que ser los buques insignia de una nación, en España, hace tiempo que vendieron su alma al diablo.