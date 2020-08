¿Irracionalidad o desafío? Contra la culpabilización de los jóvenes

Publicada el 25/08/2020 a las 06:00

Lamento ir en contra de la opinión correcta dominante pero no estoy de acuerdo con la culpabilización de los jóvenes como causantes de los rebrotes de la pandemia durante este verano.

Me parece cuando menos hipócrita, amén de suicida. Tacharlos de irracionales no cuadra con un segmento de la población que tradicionalmente ha sido y será siempre el sustento y la columna de los demás segmentos, los más veteranos o viejos incluídos. No hace falta, por obvio, insistir en las cualidades de generosidad y altruísmo que la juventud siempre ha atesorado cuando se precisa...

Simplemente creo que los discursos dominantes, expandidos a diestro y siniestro por los detentadores de cualquier tipo de poder, necesitan de un chivo expiatorio fácilmente identificable contra el que asestar su impotencia para hacer frente a una situación que les sobrepasa.

La juventud, decía una vieja canción de mi época –creo que era de Manolo Díaz–, siempre tiene razón y en este caso también la lleva. ¿Por qué? Porque no entiende nada de nada, y ante esa absoluta incomprensión adopta la única postura, la única actitud con la que puede significarse y hacerse escuchar: el desafío hacia el orden establecido; el nihilismo como forma de protesta; siempre ha sido así y será.

¿O es que creemos que la juventud que vivió la crisis del 98, la gripe del 18, la Segunda GuerraMundial y las crisis de los sesenta –68 incluído– se chuparon –nos chupamos– los dedos? La juventud siempre tiene y ha tenido razón y en esta ocasión también la lleva.

Atender las razones de su desafío a la autoridad competente y responderlas es más eficaz que su demonización colectiva. ¿O es que les hemos dado argumentos para que estén contentos con el mundo que les hemos legado para que se sientan responsables ante los demás de su supervivencia? ¿No les da todo un poco igual? Total ¿para qué? Si la herencia que han recibido es un planeta degradado y una sociedad descompuesta y desequilibrada ¿debemos esperar que sean ellos quienes obren el milagro? No les culpemos.

Bastante hacen desafiando al orden sin que hasta ahora ninguno de ellos se haya atrevido a encender la mecha... ¿o sí?

Javier Herrera Navarro es socio de infoLibre