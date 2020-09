Publicada el 03/09/2020 a las 06:00

Su cumpleaños ha pasado sin pena ni gloria. No está el horno para bollos.



Es mejor, habrán pensado sus papás, que en estos momentos no celebremos el cumpleaños de la heredera que, más que probablemente, nunca llegará a tener nada que heredar.



No conviene echar sal en la herida, ni seguir llenándole la cabeza con futuros imposibles, como le pasó a su bisabuelo; será una forma, lo ha estado siendo, de convertirla en una chica frustrada. Por eso es indecente que los padres impongan un empleo a sus hija y que el Ministerio Fiscal permita ese atropello del libre desarrollo de su personalidad. Pero eso fue lo que dijo su mamá cuando una niña -¡bendita inocencia!- le preguntó en Palma, cuando iban de visita propagandística entre la plebe. "Qué quieres ser de mayor".



Su mamá, eso se aprende con la primera papila, en lugar de un silencio discreto reaccionó como lo que es: "No lo que quiere sino lo que debe". ¿Cómo que "lo que debe"?, será "lo que usurpa"; como su papá y su abuelo y todos los demás ancestros que lo lograron- no su bisabuelo, que fue un hombre eternamente frustrado por haberle llenado la cabeza de pájaros.



¡Pobre chiquilla!



Nació el mismo día que una de mis hijas y por eso le tengo una especial simpatía.



¡Pobre chiquilla!

Alfonso Vázquez Vaamonde es socio de infoLibre