España en la encrucijada

Publicada el 20/09/2020 a las 06:00

Franco nos dejó un jefe del Estado, Juan Carlos I, pero no solo a él sino a toda su descendencia. En la actualidad Felipe VI, y después su hija Leonor, y después su descendencia, y así por los siglos de los siglos, sean listos o tontos, honestos o corruptos.



En 1931, el rey Alfonso XIII se fue de España cuando los partidos políticos no monárquicos ganaron las elecciones municipales en las grandes ciudades, el mundo rural seguía apoyando a la monarquía. A partir de esta situación nació la II República Española.



Estamos en una situación aún más clara que en aquellos años, al menos por las declaraciones de los miembros de la coalición que gobierna actualmente en nuestro país, se dicen republicanos y los alcaldes de las más importantes ciudades de nuestro país están gobernados por no monárquicos así como los gobernantes de las autonomías.



Ahora el rey emérito Juan Carlos I se ha ido de España, por las causas judiciales que le persiguen, la actitud de la población de nuestro país es de rechazo tanto antes como después de su abdicación. Esta salida, huida, destierro, exilio, fuga o como quiera llamarse, ha sido propiciada por su propio hijo el actual rey Felipe VI, del cual ha recibido la corona.



Y ahora ante esta situación nos encontramos con un jefe de Estado Felipe VI que, por lógica, hereda de su padre el trono junto con el descrédito de su paso por la institución, con solo el apoyo de las fuerzas más conservadoras PP, VOX y Ciudadanos, partidos que significan el 43% de los miembros del Parlamento, pero hay que hacer constar que en los estatutos de estos tres partidos, ninguno se define como monárquico. Con una situación como ésta y con una familia no bien avenida, la misión de representar a una sociedad que no le reconoce, se hace imposible.



Ante todo esto, ¿qué alternativas tenemos en España?



Seguir como estamos manteniendo una Jefatura del Estado desprestigiada y falta de afección por parte de la ciudadanía mantenida por razones hereditarias o abordar con valentía esta situación para que el Jefe del Estado sea elegido por los ciudadanos con un periodo establecido de permanencia en el cargo y con un sistema de elección de segunda vuelta para asegurar un apoyo mayoritario.



Entiendo que solo tenemos esta segunda opción y para esto es imprescindible la participación de todos los partidos políticos, junto con la sociedad civil, los sindicatos y la patronal. Si para ello es preciso modificar la Constitución, pues que se haga.



Para esta alternativa puede ser de vital importancia la participación del propio rey Felipe VI que con su actitud facilitaría enormemente el proceso y sería el mejor servicio para España y para los españoles.





Fermín Conesa Marivela es socio de infoLibre