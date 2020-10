Hay que saberlo todo

Publicada el 02/10/2020 a las 06:00

Son muchos los casos de corrupción que ha habido en este país desde los años de entrada de España en la CE. Y digo desde esa época porque es cuando llegó dinero europeo y muchos aprovecharon para llenarse los bolsillos o hacer acciones no muy éticas. Para limpiar el país de esa lacra, hay que hacer un borrado de todo lo anterior y hacer de este país algo creíble en el mundo y aprovechar para ponernos al día en muchas materias que jamás se han cambiado, por culpa de esa corrupción que lo paraba todo y de leyes que no la evitaban, realizadas adrede por aquellos que querían ocultar lo que ahora hay que ventilar bien para que entren aires más limpios.

Creo que el presidente Sanchez ha puesto algunas acciones encima de la mesa para que ese aire entre, como la prolongación de algunos procesos en marcha como son los papeles de Bárcenas. Y es ahí donde tenemos esperanza que la basura existente en este país salga a conocimiento de todos para saber cómo será el voto futuro, ahora muy condicionado por unos nacionalismos enfrentados que tapan esas lacras de nuestra vida, ocupando, obviamente con el covid19 de compañía, demasiados espacios mediáticos y políticos para no hacer frente al problema.

Si esa basura aflora y todos conocemos lo que ha pasado en los últimos 30 años, seguramente será motivo para hacer leyes que impidan repetir estas experiencias. Y, aunque haya políticos que hayan dicho que todos somos corruptos, no es verdad. Yo no lo soy y la mayoría de los españoles tampoco. Y tampoco la mayoría de los políticos y empresarios. Por eso es necesario barrer a esa minoría y empezar de cero. Un borrón y cuenta nueva. No es tan difícil hacer leyes nuevas. Por ejemplo, que no caduquen nunca esos procesos y que no se salga de la cárcel hasta que se devuelva todo lo robado o aquello que se ha prostituido.

Sé que va a ser difícil porque en el caso que cito habrá muchas presiones de los presuntos culpables para que los jueces no actúa con neutralidad, pero éste es uno de los problemas que habrá que romper. Crear una judicatura limpia y que nada tenga que ver con ningún gobierno. Es esencial que eso ocurra y los medios de comunicación, la policía y los jueces y políticos honrados deben cooperar a que esto salga adelante. Quizá sea un poco iluso, pero si todos esos cooperan con ello no será un imposible. En Europa creo que esperan algo así para creer más en nosotros y en cómo nos gastamos los dineros.

César Moya Villasante es socio de infoLibre