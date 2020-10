La incongruente valoración de las acciones de Bankia

José Santos Pulido

La fusión de los bancos Bankia y Caixabank ha sido tratada ampliamente en los medios impresos y digitales, positivamente en general en los primeros y más crítica en los segundos. En los artículos se han tratado las supuestas ventajas del proceso y sus inconvenientes, por lo que no vamos a centrarnos en los mismos. Teniendo en cuenta que formalmente se trata de una absorción de Bankia por Caixabank nos vamos a centrar en los aspectos de la valoración de las acciones de la absorbida.



La conversión de canje, aspecto substancial en el proceso, es un tema aparentemente cerrado, ya que cuenta con el beneplácito de todas las partes, en especial con el de la Presidencia del Gobierno. Según aquella se canjearán cada 1.000 acciones de Bankia por 685 acciones de Caixabank, emitidas al efecto. Para llegar a esa relación se ha partido de las cotizaciones de Bankia y de Caixabank:

Conceptos Caixabank Bankia Cotizaciones (a 3/9/20) 1,820 euros 1,040 euros Prima 0 0,208 euros Total 1,82 euros 1,248 euros Conversión acciones Bankia

por acciones Caixa: 1,247 euros







Antes de cualquier fusión entre sociedades se llevan a cabo las valoraciones que servirán de partida para decidir el precio al que se comprarán o canjearán las acciones. Sin embargo, en la decisión final es de gran importancia la correlación de fuerzas entre vendedores y compradores. En este caso, se puede decir que sería el FROB quien debería imponer sus condiciones, ya que tiene un 62% del capital y, intereses políticos aparte, no tiene ninguna necesidad de vender. No obstante, se ha impuesto la tesis de Caixabank, aunque el tema no esté totalmente cerrado.



Partir de las cotizaciones de ambos valores para su valoración implica considerar aquellas como las mejores estimaciones de su valor real. Esto puede ser correcto si los resultados derivados de las cotizaciones son coherentes con los alcanzados por otros métodos de valoración, pero este no es el caso. Si se comparan las cotizaciones de las acciones con los importes que se desprenden de los balances de Caixabank y Bankia se aprecia una gran disparidad, como se muestra en el cuadro siguiente.



Conceptos Caixabank Bankia Patrimonio neto

(millones de euros, a 30/06/90) 21.105 12.530 Millones de acciones 5.981 3.070 Valor teórico en euros 3,53 4,08 Cotización acción en euros (a 3/09/20) 1,82 1,04 Diferencia 1,71 3,04 Cotización/valor teórico en % 51,58 25,48





Arriba se ve claramente que una acción de Bankia vale un 15,6 % más que una de la Caixabank. Por tanto, siguiendo un criterio de valoración en base a los valores teóricos, una proporción de conversión justa para la absorción sería la de una acción de Caixabank por una de Bankia, y aún quedaría un margen del 15% para cubrir posibles ajustes, costes fiscales y gastos de la fusión para Caixabank. Sin embargo, paradójicamente el canje previsto se hace un 35,5 % por debajo, y ello se explica por el método elegido para valorar las acciones.



¿La pregunta sería por qué “el mercado dice” que Bankia vale mucho menos que Caixabank? Una explicación sería sospechar que en el balance de Bankia hay activos ficticios y obligaciones no reconocidas por 9.332 millones de euros, cifra aparentemente exagerada, y además los mismos cálculos para Caixabank suponen 10.885 millones. Otra explicación podría ser no haber confiado en la gestión de Bankia, pero todas las opiniones son positivas para aquella, y por el FROB no se ha tomado ninguna medida al respecto y además el actual presidente de Bankia va a serlo de Caixabank en el futuro.

Lo más plausible, y triste, es que desde que el Estado rescató a Bankia se supo que tarde o temprano iba a vender su participación a cualquier precio. Por ello los especuladores han ido “enfriando” la acción, para dejarla al alcance de tiburones varios. Pero según mi opinión se está beneficiando exageradamente a Caixabank, por motivaciones que son puramente políticas o por desidia dentro del ámbito del Ministerio de Asuntos Económicos.



Desde el punto de vista de Caixabank la operación es muy oportuna, ya que al poder llevar a resultados parte de la diferencia entre la valoración de Bankia según su balance y lo que “paga” por ella le permitirá incrementar sus ratios de solvencia. También se apunta que habrá sinergias derivadas de la fusión, pero que serán a costa de destrucción masiva de empleo y no se materializan de un día para otro. Además, Caixabank se erige en un gigante en el territorio ibérico, relativizando su presencia en Cataluña.



En cuanto al FROB es chocante que admita esa valoración, cuando al 31/12/2019 en su balance tiene registrada su participación en Bankia en 9.531 millones de euros. A 1,247 euros/acción esa valdría ahora 2.364 millones de euros, es decir una pérdida de 7.167 millones. Una bonita manera de recuperar las ayudas que en su día proporcionó a Bankia.



Por último, yo rogaría encarecidamente a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que presionen a las instituciones para impedir esta operación, que tiene toda la apariencia de acabar siendo lesiva para los intereses de la ciudadanía. También los accionistas minoritarios de Bankia deberían actuar para conseguir una valoración justa de sus acciones.



