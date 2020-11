El coronavirus como excusa para recentralizar España

Publicada el 01/11/2020 a las 06:00

¿Alguien puede explicarme por qué, en un sistema cuasi federal como el autonómico español, es malo que las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia sanitaria, tomen decisiones dispares entre ellas, para frenar la expansión del coronavirus? ¿Por qué si en las distintas comunidades autónomas la incidencia de la pandemia es diferente, las medidas tienen que ser las mismas?



Creo, humildemente, que se está generando mucha confusión con este tema, quizá con alguna intención recentralizadora del Estado, cuestionando el sistema autonómico; o lo que sería peor, que aún sabiendo que la única manera posible legal de afrontar la pandemia es respetando las competencias autonómicas, porque de otra forma habría que retirarlas esa competencia otra vez, se trata, simplemente, de desgastar al gobierno. Aunque cabe la posibilidad de que en el subconsciente de mucha gente, en donde incluyo a no pocos políticos, tertulianos y periodistas, no se tenga asimilado, todavía, que España es un Estado descentralizado, con muchas rémoras, pero cuasi federal, como decía antes. Para ser más claro, hay una parte de los españoles que no se toma en serio el sistema autonómico.



El Gobierno está haciendo lo que debe: poner a disposición de las comunidades un marco jurídico para que las decisiones que tomen no puedan ser tumbadas por la Justicia, y es deber y derecho de las autonomías poner en marcha medidas, que como el sentido común dicta, no tienen por qué ser las mismas en todo los sitios. Otra cosa es que haya alguna que esté tratando saltarse permanentemente la norma estatal o tomando decisiones que solo conducen a una agravamiento del problema.



Tengo la sensación, de que más allá de que algunos partidos y su corte mediática están tratando de torpedear al gobierno a cuenta del coronavirus, hay un mar de fondo que está aprovechando la pandemia para cuestionar el estado de las autonomías, y volver a un centralismo absurdo que solo está en la mente del nacionalismo español de la España una, grande y libre con epicentro en Madrid.



Hablando de Madrid y su presidenta Ayuso, los niveles de indecencia política a los que está llegando esta señora no tienen parangón ni en España ni en una democracia. Y lo peor, es que la confusión que genera el Gobierno de Ayuso entre los madrileños, se está tratando de trasladar al resto del país. Como si los habitantes de Murcia, Valencia, Andalucía, Cataluña, Asturias, Navarra, Castilla-León, etc., no tuvieran claro lo que tienen que hacer; sus Gobiernos sí están tomando decisiones que no conducen a error, sean más acertadas o menos. Porque todas, salvo Madrid, están actuando y respetando las decisiones que se toman en el Consejo Interterritorial, que digamos es un instrumento de cogobernanza en un país descentralizado, ante una situación como la actual.



Una vez más, hay que decir que Madrid no es España y que las decisiones que toma su presidenta solo afectan y generan confusión en los madrileños, no en los vascos o extremeños. Otra cosa es que se esté jugando a convertir a la presidenta madrileña en la Agustina de Aragón de los antisistema de extrema derecha y zumbaos cósmicos que pueblan el país. O que ella se haya creído que está por encima de todos sus colegas presidentes autonómicos y del gobierno.



Tengamos claro que el virus nos va a acompañar durante un tiempo y salvo que queramos un nuevo confinamiento nacional en casa, decretado por el Gobierno central, son las comunidades autónomas las que tienen la capacidad legal de aplicar medidas, por tanto, no hagamos caso a la campaña de confusión a la que están jugando algunos medios de comunicación, y atendamos a las instrucciones que dicta el gobierno de nuestra comunidad, principalmente. Salvo que usted quiera viajar y tenga que informarse de las medidas en el resto de las comunidades, igual que lo tendría que hacer si quiere viajar a cualquier país del mundo.

Jose Manuel González de la Cuesta es socio de infoLibre