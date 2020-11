Publicada el 18/11/2020 a las 06:00

Resolver el problema de la vivienda no resulta tan difícil ni imposible de solucionar, es cuestión de ponerse con ganas y voluntad. Tras 50 años de profesional en el sector, les puedo aportar las siguientes soluciones, reales y totalmente válidas. Consisten en elaborar un plan de vivienda social VPT, que contemple:



1) Avales y ayudas públicas para las familias y personas vulnerables y jóvenes, para que éstas, con esa concesión, puedan buscar viviendas en el mercado libre, ya que no tienen acceso por falta de aval y garantías.



2) Para pinchar la burbuja de precios de los alquileres sólo con abrir la oferta del plan de viviendas al acceso en propiedad -con las hipotecas por los suelos, éstas son más bajas que los propios alquileres- se ampliaría la oferta de vivienda.



El plan sería muy sencillo, por una parte se podría eliminar transitoriamente el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), para viviendas usadas, y volver con un IVA reducido para la vivienda nueva habitual. O también el Banco de España podría permitir a los bancos que libremente pudiesen financiar las hipotecas hasta el 100% tal y como hacen con sus inmobiliarias.



Simplemente con estas dos medidas, y podríamos hablar de muchas más, les aseguro, que todo se solucionaría en muy poco tiempo, y todo el mundo estaría muy contento de ello.



El problema es que las cosas son tan fáciles que los políticos no lo ven.



Lo que sí les aseguro es que la errática política actual de comprar unas cuantas viviendas para alquilar equivale a unas gotas en el océano de la actual demanda existente.



Me pongo a la disposición quienes quieran solucionar el problema de la vivienda en España.

José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre