¿Virus o desatención sanitaria?

En el programa de Iker Jiménez estuvo invitado Marc, un joven cuyas palabras impactaron a todos. Sin embargo, en mi opinión, hay dos cuestiones que deberíamos matizar relacionadas con su testimonio.



1. Según las propias palabras de Marc, cuando llegaba al hospital para dejar al enfermo, muchas veces le decían: “póngalo a un lado”. Es decir: “no atendían a los enfermos, ni lo intentaban y directamente decían que no”.



Con toda seguridad que el caso de Marc no es el único. ¿Cuántos pacientes no habrán sido atendidos debidamente y “puestos a un lado”? Es muy probable que la cifra sea elevada, lo que nos lleva a preguntarnos cuántos murieron los primeros meses de la pandemia por desatención, en lugar de morir a causa de la pandemia.



2. Y si analizamos el caso concreto de Marc, las secuelas que, según parece, fueron por causa del virus, habría que mirarlo con más detenimiento y hacernos una pregunta: ¿Las secuelas que padece son debidas de forma directa a causa del virus que contrajo?



Según el testimonio de Marc, sufrió dos paradas cardíacas al salírsele el tubo traqueal y no poder respirar. Él mismo dice que, tanto médicos como enfermeros, tardaban en entrar en la UCI cuando les llamaba, entre otras cosas porque tenían que ponerse el EPI. Algo que provocó consecuencias muy serias.



Volvemos y ampliamos por lo tanto la pregunta anterior, ¿las secuelas de Marc fueron debidas de forma directa a causa del virus que contrajo o por no poder atenderle debidamente y sufrir dos paradas cardíacas que impidieron llegar oxígeno al cerebro?



En resumidas cuentas, tanto en el punto 1 como en el 2, y por causas que en algunos aspectos se comprende, existió una desatención hospitalaria que llevó a la muerte a muchos, y a tener, como en el caso de Marc, secuelas muy graves. Nada que ver con la pandemia.



Lo más triste de todo es que, de haber sido protegido debidamente, Marc no habría caído enfermo y, por lo tanto, no tendría secuelas. Pero bueno… eso es otra historia.

Lorenzo Vara Chaparro es socio de infoLibre