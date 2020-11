Educación concertada, no privilegiada

Publicada el 26/11/2020 a las 06:00

¿Alguien me puede decir dónde está recogido que la educación concertada sea un derecho constitucional? En el artículo 27 de la Constitución, tan aireado ahora por la derecha, desde luego no. Salvo que se quiera no ya usarla a su antojo, sino modificarla cuando les viene bien, siento decirles que, salvo error u omisión por mi parte, la educación concertada no es un derecho constitucional, ni siquiera un derecho al que se pueda apelar para defender lo que no es más que el interés adoctrinador de la Iglesia (el 73% de los colegios concertados pertenecen a esta), sin olvidar el económico y la segregación del alumnado en colegios privados financiados por el Estado, de los colegios públicos.



No sé a qué se refieren cuando hablan de la libertad de enseñanza. Yo siempre la he entendido a que el docente tiene libertad de cátedra, es decir, copio de Wikipedia: “El derecho a la libertad que corresponde a los estudiantes y profesores para poder aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el conocimiento, sin sufrir presiones económicas, políticas o de otro tipo por ello”. No sé dónde encaja esto en la libre elección de centro, que tanto gusta a la derecha pija y neoliberal. A mí esto, siempre me ha dado un tufillo xenófobo, de rechazo a que sus hijos compartan aula y experiencias con extranjeros que ellos no consideran dignos de su categoría.



En un país con mayor interés por la educación pública, y menos privilegios de la Iglesia, la educación concertada tendría una presencia mucho menor de la que tiene actualmente, un 33% de los centros educativos en España son privados con financiación pública (en Madrid y Cataluña ascienden al 50%), frente al 17% en Francia o un 4% en Portugal. Pero incluso este no es el problema.



No voy a demonizar yo aquí la existencia de los colegios concertados, ni negar el papel que desempeñan en el sistema de enseñanza, en algunos casos bastante dignos y de calidad educativa. Pero en España la educación pública viene siendo objeto de recortes presupuestarios y desprestigio, por parte, sobre todo, de los gobiernos de derecha autonómicos y estatales. Están ahí y eso es una evidencia que no se puede obviar. Pero lo que no puede consentir un Estado moderno y democrático, es que la educación concertada se haya convertido en muchos casos, en un reducto de segregación, de adoctrinamiento religioso, de negocio económico, de desigualdades sociales y de separación por sexos. Eso es insostenible, si además está financiada por el Estado, pues corresponde a este el deber de que se cumplan las mismas normas que en la educación pública. Educación concertada sí, pero bajo el estricto control del Estado. No son colegios privados, más bien habría que encuadrarlos en la categoría de semipúblicos.



En España, la derecha ha convertido la educación concertada en un apéndice de la privada, cuando debería ser un apéndice de la pública. Y el que quiera elitismo, segregación y valores católicos, que lleve a sus hijos a un colegio privado y se rasque el bolsillo. Pero claro, eso a la Iglesia, principal defensora y beneficiaria de la enseñanza concertada, le pone los pelos de punta, no vaya a ser que pierdan dinero y poder en la sociedad.

José Manuel González de la Cuesta es socio de infoLibre