La Navidad, María Magdalena y la historia

Nuestras famosas fiestas navideñas están basadas en dos tremendas equivocaciones históricas: ni Jesús de Nazaret (o de Belén) nació el día 25 de diciembre, ni el 1 de enero próximo es el año 2021 después de Cristo.



No se ha demostrado documente ni históricamente que Cristo naciera el 25 de diciembre, eso en primer lugar, y en segundo, Cristo no nació el año 0, sino entre 4 y 6 años antes del año supuestamente 0.



Basado en datos históricos: quien mandó la matanza de los niños menores de dos años porque le habían anunciado el nacimiento del Mesías fue el rey Herodes El Grande, padre de Herodes Antipas. Los datos históricos demuestran que Herodes El Grande murió el año 4 antes de nuestra era. Basados en este dato, Cristo no pudo nacer cuatro años después de morir Herodes El Grande. Aunque hubiera promulgado la matanza de los niños, poco antes de morir, Cristo habría nacido cuatro días antes de la fecha que se cree que nació, por ese motivo se calcula aproximadamente que Cristo nació entre 4 y 6 años antes de la fecha señalada equivocadamente como el año 0, por lo tanto el próximo año verdaderamente tendría que ser el año 2025, 2026 o 2027 de nuestra era.

Lo que no acabo de comprender es como, sabiendo todo esto, la institución eclesiástica no alude nunca a este tema, lo mismo que a la gran injusticia y equivocación de tomar a María Magdalena como una prostituta a la que Cristo sacó varios demonios, cuando en verdad fue la persona mas cercana a Jesús, que se encargaba de explicar a los apóstoles con palabras sencillas las enseñanzas de Cristo, dado que los apóstoles no entendían bien lo que quería decir “el Maestro”. De hecho, después de siglos de mantener a María Magdalena como un prostituta, ahora la Iglesia la declara “Aposto de apóstoles”.



Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre.