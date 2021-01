El problema está en la base

Publicada el 02/01/2021 a las 06:00

Nos quejamos cada día, y no sin razón, de la poca valía de nuestros políticos y no utilizamos la cabeza para esa función tan maravillosa y única de la que la madre naturaleza nos ha dotado a los humanos: pensar, analizar, comparar y tomar posiciones razonadas y razonables y consecuentemente, ejercer criterios.



Estas funciones son en realidad, aparte de la apariencia física, las que nos deberían diferenciar de los demás animales de este universo conocido.



Claro está que también los seres humanos utilizan la cabeza para ponerse sombreros o pelucas, para pintarse, adornarse o colgarse todo tipo de abalorios y, cómo no, para maquinar y esto también nos diferencia de las demás especies.



En este punto, quisiera ayudarme de esa figura tan importante de nuestra Geometría como es la pirámide, a la que desde siempre hemos usado para construir tanto estructuras como razonamientos y para señalar que la sociedad es piramidal y en la que los políticos pasan paulatinamente de la base a la cúspide para, poco a poco, olvidarse de su procedencia, unos más y otros mucho más.



No obstante, la estructura de esta sociedad sigue siendo piramidal y como en toda pirámide, lo importante es la base que la soporta y nunca mejor dicho.



Todo este preámbulo no es sino para terminar razonando que esa poca valía de los políticos de la que nos quejamos, estará sustentada como es natural por la base que sigue estando abajo.



Nos falta una parte muy importante de la pirámide como es la intermedia, que sirve de soporte entre la cúspide y la base y que en la sociedad ocupa la prensa y los medios de comunicación y de ahí su importancia para la solidez de la estructura.



Por lo tanto, si seguimos razonando, tenemos que llegar, por lógica, a la conclusión de que lo que falla principalmente en nuestra pirámide social es la base, seguida de la parte intermedia.



Pero nunca olvidemos que la base es lo más importante y cuando esta falla, la pirámide se derrumba.



Juan Priego es socio de infoLibre