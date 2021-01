El color sí importa

Publicada el 08/01/2021 a las 06:00

Al ver las imágenes de los energúmenos estadounidenses, rompiendo los cristales de una de las ventanas del Capitolio y entrando en el interior, y las imágenes de los mismos en el interior de la casa del pueblo, enfrentándose a la Policía, tras constatar que todos son blancos, me asalta inmediatamente la siguiente duda:



¿Habría podido ocurrir esto si, en vez de blancos, los vándalos hubieran sido negros?



Sinceramente, no hubiera sido posible y los negros hubieran mordido el polvo inmediatamente y con las rodillas de los agentes implacables sobre sus cuellos morenos, lo que de nuevo me lleva a preguntarme:



¿Habrán notado los estadounidenses ese pequeño detalle? ¿Serán conscientes en ese país tan democrático, lo que afecta el color de la piel a su tan cacareada y maravillosa democracia?



Seguro que no lo son y eso me apena.



Qué lástima que no haya en Estados Unidos un periódico como infoLibre, para poder escribirle esta reflexión tan escueta y tan sencilla para ese pueblo, tan grande, tan maravilloso y tan democrático.



Sí señores, ¡cuánto lo siento!



Juan Priego es socio de infoLibre