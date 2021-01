Irresponsabilidad manifiesta e insensatez

Publicada el 09/01/2021 a las 06:00

De una irresponsabilidad manifiesta, y por tanto rayando la insensatez, ha sido permitir la presencia tumultuosa de algunas cabalgatas de reyes en algunas poblaciones españolas y, más concretamente, la de Valencia, capital que permitió que miles de personas se concentraran frente al Ayuntamiento para presenciar la llegada del cortejo, cuando momentos antes se habían tomado (por el aumento de contagios), medidas restrictivas duras no solo en la hostelería sino también para la ciudadanía.



El responsable directo de este acto debería dimitir o por lo menos pedir perdón por las consecuencias que esta insensatez puede ocasionar dentro de unos días con el seguro aumento de contagios. De insensato y por tanto de irresponsabilidad manifiesta es permitir acudir a un espectáculo a millares de personas, incluso con las medidas adecuadas, puesto que viendo lo que está sucediendo en esta tercera ola, cualquier concentración superior a las medidas que se están adoptando es una temeridad o incluso jugar a la ruleta rusa. Ejemplo de esto es el concierto permitido deRafael, en Madrid, que incluso cumpliendo las medidas covid, concentró a miles de personas, que jugaron a la ruleta rusa de infección para ellos y para sus familiares, al más puro eslogan del negacionismo. Aquí alguien también debería dimitir o pedir perdón o por lo menos no justificar de esa manera tan falaz e hipócrita.

Lo del retraso de la vacunación y del ritmo lento que llevan algunas comunidades para su aplicación ya no solo roza la irresponsabilidad manifiesta, también la insensatez que tienen algunos responsables políticos en su actuación negligente para conseguir algunos fines que incluso pueden rayar el delito de salud, puesto que ocultan , retrasan deliberadamente o alteran el proceso con el fin de aumentar y justificar el proceso privatizador de lo público.



Fiel reflejo de esto lo tiene la líder del PP, Isabel Ayuso, que está dejando a sus antecesores como “ buenas personas”, al tener un objetivo privatizador de dudosa legalidad. Pero sus compañeros dirigentes importantes del PP, no se quedan atrás en su irresponsabilidad manifiesta e insensatez en esta pandemia, dado que con sus negacionismos de apoyo y sus obstrucionismos, actúan de una manera canallesca sin importarles nada la ciudadanía, sino solo sus intereses partidistas y electorales.



Y ya solo faltaba lo sucedido en Estados Unidos, donde algunos irracionales republicanos, alentados por el nefasto político Trump, intentaron asediar el Congreso y Senado para cambiar lo que legalmente eligieron los estadounidenses, gobierno demócrata. Exactamente igual, como aquí la oposición, que no permiten trabajar y no aceptan los resultados. Y también alienta; la ventaja es que, por el momento, no tenemos los irracionales que han intentado alterar la democracia en Estados Unidos. Por eso, es más insensato e irresponsable por parte de Vox pedir el Premio Nobel de la Paz para Trump y comparar lo sucedido en Estados Unidos con el “rodea el congreso”. Lo mismo que el PP, que con su cinismo también lo compara y se permite de una manera hipócrita criticar a Vox, por sus consideraciones con esa actuación. Y es que gobierna con él y comulgan de las mismas ideas en un grado alto de posiciones políticas retrogradas y antidemocráticas.



Pero lo más irresponsable e insensato es el WhatsApp de unos militares alentando al golpismo y lo peor el silencio de algunos medios de comunicación y la poca claridad explicativa del rey Felipe VI. Puesto que lo sensato, racional y responsable era salir y defender no solo la democracia sino a la ciudadanía que fue amenazada de ser fusilada por unos simpatizantes de una dictadura genocida que, por suerte, desapareció, aunque algunos la quieran volver a resurgir con sus amenazas y provocar el miedo. El no haberlo hecho, resulta irresponsable e insensato, aunque se aliente a la defensa de la constitución y más cuando esos golpistas también se apoyan en la versión de ellos.



Pero quisiera acabar haciendo también una critica a la misma ciudadanía, de la que formo parte; también es de irresponsabilidad manifiesta e insensatez, como está la situación, los botellones, las fiestas ilegales y el “ salvar la navidad” con un consumismo y un salto de las medidas como si no pasará nada, con el consiguiente aumento y aparición de una tercera ola, que según los expertos puede ser todavía peor que la primera.



En resumen, demasiada irresponsabilidad e insensatez, cuando la democracia necesita de responsabilidad y sensatez para defender la democracia y sus valores de libertad e igualdad.

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre