200 años después

Charles Darwin dijo: "La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia". Suena como una premonición en la España actual tras las bravatas de 750 militares, entre ellos 70 generales retirados, uno de ellos veía la necesidad de fusilar a 26 millones de españoles (no reprobada por el resto). Incluso un grupo de ellos llegó a circular una petición destinada al Gobierno de Estados Unidos para que el ejército de aquel país interviniera en España y derrocara al "Gobierno ilegal", que surgió de las elecciones generales en el 2019. También se han detectado chats de militares en activo que apoyan la visión de los veteranos. A la que hay añadir la misiva mandada por el teniente general Emilio Pérez Alamán, tal como desveló el diario Público el pasado jueves 7.

General que daba una visión del discurso del 6 de enero de 2021 realizado Felipe VI, donde no mencionó las bravatas de esos militares para asesinar a más de la mitad de la población española. Se limitó a decir: "Todos estamos incondicionalmente comprometidos con la Constitución". Esta frase la interpreta Pérez Alamán como "una indirecta constitucional a aquellos que cuestionan la Constitución en su forma de Jefatura del Estado, la Unidad indivisible de España o la auténtica separación de Poderes propia de un verdadero Estado de Derecho".

Interpretan la frase de Leonardo da Vinci: "Quien no condena el mal, ordena que se haga". Recordemos la Historia, en marzo de 1820, Fernando VII juró la Constitución de 1812, que en su Capítulo I, Artículo 2º decía: "La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona". Pero el felón Fernando VII pidió ayuda a las potencias europeas para restablecer el poder absoluto, encargaron a Francia la intervención en España y en abril de 1823 entraron los Cien mil hijos de San Luis. Dando paso a la llamada Década Ominosa (1823-1833), la más brutal represión a la población civil, empezando por los maestros de escuelas, a petición de la Iglesia. Conjeturemos, ¿por qué no condenó el VI las misivas de esos asesinos en potencia? ¿Sabía algo de la actuación que la ultraderecha norteamericana, alentada por Trump? Si ese asalto al Congreso de EE UU hubiese triunfado, ¿esperaban 100.000 hijostrumpistas desde Rota, Morón y Torrejón?

José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre