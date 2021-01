Ineficacia y actuación de las Embajadas españolas

Publicada el 12/01/2021 a las 06:00

Hace unos días viajé aún país nórdico por motivos familiares, a la vuelta resulta que me enteré, por los medios, que me iban a exigir tener una PCR negativa para viajar, esto era un sábado y me encontré con que no sabía dónde, cómo y precio del asunto.

Llamo a la Embajada, número de urgencias, y su solución fue que mirara en una página web y buscara un laboratorio o similar que me lo pudieran hacer, vamos que me buscara la vida. Yo ya sabía eso pero me imagino la total incertidumbre de alguien de más edad o menor formación y sin medios técnicos. Estamos en una pandemia mundial ¿no sería conveniente que todas las embajadas tuvieran previsto el tema para dar soluciones fáciles y concretas y no para contestar algo que nos hace pensar para qué sirven en concreto?

Tengo información concreta y fehaciente de que en una de estas instituciones a un ciudadano, en un país donde nadie utiliza el dinero suelto, le hicieron volver porque ellos no podían cobrar con tarjeta... Ayer una persona que tenía que viajar a Londres ante la duda si le iban a exigir para entrar una PCR llamó a la Embajada española y la indicación fue que llamara a la aerolínea...

Entonces yo me pregunto si tienen una función real para los españoles de a pie estas instituciones. Con los medios actuales ¿no saben qué viajeros entran en el país donde están o no se han preocupado de implementar estos medios?

Me da la impresión de que ante momentos como los actuales es cuando deberían demostrar que están para ayudar a su gente y no de adorno.

Eugenio Civieta Rojas es socio de infoLibre