Publicada el 12/01/2021 a las 06:00

Siempre escribo como me da la gana. Mejor o peor, pero siempre como me da la gana y si creo que tengo algo que contar. Aunque he de reconocer que me inclino o decanto por las chorradas atemporales desde la terraza del Perdidos, desde donde esputo las miserias de esta guerra endémica, absurda y voraz, que estamos padeciendo.

Dicho lo cual, este año no he felicitado ni a Dios la Navidad, por supuesto tampoco me la han felicitado a mí. De lo que estoy muy orgulloso.

Probablemente pensaron: "Éste debió de palmar".

Odio la Navidad, no puedo con ella, y, en tiempos de pandemia, se transforma en un bucle absurdo con innovaciones del tipo “tardebuena” o “rave” donde irresponsables (como doscientos) sin ningún tipo de protección se ponen ciegos en una fiesta interminable de Nochevieja. Delirio del más pueril. Me explota la cabeza con tanta gilipollez. No puedo con la vida…

No se hagan ilusiones, esto no ha terminado. Estamos al borde del desastre epidemiológico o de la tercera hostia con la mano abierta como se puede leer en el numero de contagios diarios o la incidencia acumulada. Pero había que salvar la estúpida Navidad. Hay que joderse con la necedad humana y valga la redundancia de todo el párrafo.

El modelo de convivencia con el virus que se ha elegido en este país, no nos va a traer mas que contagios y muertes. Es lo que hay y lo que habrá durante el 21. Economía en vena aderezada con cianuro le daba yo a mas de un tarado que no deja de martillear con el populismo cortoplacista.

No voy a escribir sobre política. Es un sujeto que no merece predicado.

Mientras apuro el café, el cigarro y el folio, el gato del vecino no deja de observarme. Debe de pensar que hay aún esperanza en la deriva... Un auténtico superviviente. Sobrevivir, esta es la paradoja que se nos plantea, y saben perfectamente que este virus no admite paradojas.

Al releer y reescribir este texto veo aparecer titulares surrealistas en los medios de comunicación, en referencia al asalto por parte de la extrema derecha americana – trumpistas- del Capitolio en Washington D.C.

Llueve sobre mojado. No entiendo ni entenderé jamás cómo esta clase de personajes del farwest son elegidos para ocupar cargos de tamaña responsabilidad. Paradojas de la democracia, de las pandemias y del mundo.

Uno vive en una constante paradoja y créanme cuando les digo que es cada día mas inhóspita.

Pako Martí es socio de infoLibre