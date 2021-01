Publicada el 14/01/2021 a las 06:00

Luis Eduardo Aute cantaba que "todo está en los libros", con letra de Jesús Munárriz. Hoy todo parece estar en la Red, en YouTube, Twitter, Instagram u otras redes sociales donde importa más cuántos likes tenemos que lo que decimos.



En ese caldo de cultivo es donde un tipo que tiene un canal en internet logra un altavoz que hace que, jaleado por un presidente irresponsable que se niega a entregar el poder para no perder su influencia personal, logre asaltar nada menos que el Capitolio, símbolo de la democracia más antigua del mundo. Lo que me parece más grave, además de que han causado víctimas, es que ese tipo de ideas sean secundadas por gran número de personas (Trump obtuvo 70 millones de votos). Va a resultar muy difícil regenerar la confianza en las instituciones.



Sin embargo, la literatura está plagada de ejemplos en los que en momentos de crisis y cambio se han producido revueltas, guerras y los poderosos han querido mantener su poder y privilegios. Irene Vallejo, en El infinito en un junco

(Siruela, 2019), lo explica bien a través de la historia de los libros en el mundo antiguo.



Antonio Villanueva Edo, en su obra póstuma El Canciller' (Martínez Roca, 2013), sobre la historia y hechos de Pedro López de Ayala, narra de forma amena y precisa los motivos y acciones que movían a los reyes y diplomáticos en el siglo XIV, incluso narra cómo se propaga la peste en 1354 cuando todo el mundo por miedo, desidia o por simplemente huir, salen a los caminos. La historia no se repite, en el siglo XIV no había vacunas, pero muchos negaban que a ellos les fuese a afectar. El propio rey Alfonso XI de Castilla prefirió tomar Gibraltar, antes que luchar con la epidemia, prefirió luchar con los benimerines y expulsar al extranjero... los ecos resuenan hoy en día.



Cuando el individualismo impera, la sociedad parece retroceder. Lo que los libros nos enseñan es que a pesar de las hazañas o los desvaríos individuales de un líder más o menos mesiánico, la humanidad ha avanzado cuando ha colaborado unida y con espíritu solidario. The World (Penguin, 2020), escrito por el diplomático Richard Haass, es otro buen ejemplo que de forma didáctica y comprensible, nos explica cómo son y cómo se construyen las relaciones internacionales.

Francisco Goya es socio de infoLibre