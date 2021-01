Horror... ¡está nevando!

Publicada el 18/01/2021 a las 06:00

Sí, muy apreciados lectores: ¡Ha nevado! Y los Medios de Comunicación -en realidad tendría que decir: “Las televisiones españolas”- Nos lo están retransmitiendo como si hubiésemos sido víctimas y receptores de una lluvia de meteoritos o el advenimiento de naves extraterrestres. Llevamos cuatro días que los mal llamados “Informativos” dedican el 90% de su tiempo a hablar del tiempo. En concreto: “Ha nevado en Madrid”. Lo que sucede en el resto del país donde la nieve no es tan extraña o es escasa, el mundo… no existe. Hasta el covid-19 ha desaparecido. Estos últimos días las televisiones me recordaban al “Parte” que decían nuestros mayores cuando se referían al Telediario de la tele única durante el franquismo. “El Parte” de estos días era monotemático: “Ha nevado en Madrid” y el mundo parecía haberse detenido. A veces las corresponsales, micrófono en mano delante de la cámara y desde algún lugar de la nevada geografía española, le añadían recomendaciones de su cosecha, tomándose la libertad de pedir -a veces regañar- a la ciudadanía con sentencias como: “No salga Ud. de casa” “Quédese en casa, sea ciudadano responsable”. Como si las citadas ¿periodistas? -y por extensión… sus cadenas de televisión- tuviesen una autoridad moral o de algún otro tipo sobre la atontada e irresponsable ciudadanía.



En el Alto Aragón hay padres de alumnos y profesores que están enfadados porque han suspendido las clases desde el Gobierno de Aragón. Allí que nieva todos los años y cuyos ciudadanos, padres, abuelos, tatarabuelos y matusalenes alto-aragoneses, saben, viven todos los inviernos qué y con la nieve. Enfado monumental de los mismos, que se podrían poner en contacto con los padres y alumnos de Mieres y La Felguera por la misma razón: la suspensión de las clases en la Cuenca Minera Asturiana por parte de las Autoridades del Principado de Asturias. Regresando al Alto Aragón… también tengo noticias de primera mano de profesionales que han recibido llamadas de preocupación de sus franquicias y empresas de ámbito estatal, anonadados porque en pueblos y valles -algunos… muchos, no llegan ni a los 850 m. de altitud- tienen veinte o treinta centímetros de nieve. Les preguntaban a sus empleados o distribuidores si había casi que evacuarlos. Me pregunto si a los vecinos de Sotres (Concejo de Cabrales) que está a 1.050 m. de altitud y cuyo manto de nieve tiene casi metro y medio de espesor, tendrán que ir en helicóptero a rescatarlos… Aunque… mejor no dar ideas. Hace años… no recuerdo la fecha exacta nevó generosamente por gran parte de Europa -Península Ibérica incluida-. Los camioneros que regresaban de Alemania, Países Bajos, Francia… se sorprendían indignados de cómo las carreteras europeas estaban libres de nieve -con más de un metro de espesor en las cunetas y… al llegar a España -cañí- el caos de carreteras cortadas y conductores durmiendo en sus vehículos era dantesco… con veinte centímetros de nieve. Y es que, apreciados lectores, “Spain is different”.



A mi memoria de niño de pueblo, en la España de finales de los sesenta y principios de los setenta, acuden imágenes del río del pueblo helado, sobre el que los niños jugábamos -me temo que una cuantas veces… a pedradas unos contra otros- pantalón corto y sabañones en orejas y rodillas. ¿Conocen los ciudadanos más jóvenes qué son los “carámbanos”? Pues… ¡caramba! Los he visto de nuevo en tejados del Alto Aragón y Sotres. En 1971, en Albacete se llegó a -24º. Ese mismo mes, en Reinosa fueron -24º. Y no tan lejos: el 13 de febrero del 1983 fueron -19º, también en Albacete. Mes que me sorprendió el un valle pirenaico donde se helaba el gasóleo de los vehículos todo-terreno con los que teníamos que ir a trabajar. Tan lejos no están estas fechas. Tampoco nadie recuerda los -30º que se registraron en Calamocha el 17 de septiembre de 1963, o los -20º en el Puerto de Navacerrada en 1962.

Estos últimos días he recordado los años de la TVE de los 60. Casi la única ciudad que aparecía en la pantalla era Madrid. Lo que sucedía en el resto de España… no sucedía. Quizá esta saturación imágenes de nieve en Madrid sea porque las cadenas de televisión -sus directores, redactores, equipos informativos… etc- estén en “El Foro” (Madrid, para los no conocedores de términos chelis). Ciudad en la que he visto nevar… y los termómetros de la Plaza de Castilla a -10º, más de un invierno. El “Periodismo” es otra cosa de la que adolecemos. La sensación creada en la población, a través de unos noticieros amarillistas, faltos de rigor y la más mínima seriedad, vuelve a colocar a los ciudadanos delante de la pantalla televisiva como meros receptores, espectadores mudos y expectantes no pensantes; muchas veces como auténticos consumidores no exigentes del batiburrillo, torpeza e intoxicación -por pura desidia profesional- con la que las televisiones despachan -como si fuesen chorizos- la cotidianeidad que acontece en este sufrido país. País donde todos los días echamos de menos a buenos profesionales que nos interpreten lo que sucede y no vemos en los aledaños -y cloacas- del poder. Un periodismo que no nos tenga cuatro días congelados y ausentes de noticias sobre lo que sucede en este dolorido país… mientras… ¡Oh… Sorpresa… Qué extraño… Está nevando en invierno!

Francisco Lozano Sanz es socio de infoLibre