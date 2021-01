Europa para lo bueno y para lo malo

Publicada el 19/01/2021 a las 06:00

Cuando España entró en la Comunidad Europea, todos o casi todos pensamos que íbamos a ir mejor que sin estar en ella. Ahora yo no sé si es así o no. Nos hemos puesto a la altura de los países europeos en todo lo que nos perjudica en comparación de cuando no estábamos en esta Comunidad, pero… en lo positivo, en eso no nos ponemos al día, seguimos siendo los que tenemos menos poder adquisitivo de la mal llamada Unión Europea, (que de unión, nada de nada), el salario mínimo nunca se equipara al SMI que tienen el resto de países, las leyes en comparación con Europa dejan mucho que desear, y la supresión de libertades desde que el PP implantó la ley mordaza no tiene parangón en Europa. Siempre seremos los pobres de Europa, porque los gobernantes hasta ahora así lo han querido. Si nos queremos equiparar a Europa, que sea en lo bueno y en lo malo.

Ahora nos salta Pedro Sánchez con que no va a subir el SMI diciendo: “Es al empresario al que le estamos aliviando porque necesita ese alivio para poder sobrevivir”, y… ¿qué pasa con los trabajadores que cobran un salario de miseria de 950 euros? ¿No hay que aliviarlos?

Los empresarios siempre han contado con ayudas, subvenciones,y multitud de prebendas. Los empresarios españoles siguen anclados en el siglo IX, si no saben renovarse a los nuevos tiempos, que lo dejen en manos de verdaderos empresarios (que por cierto hay pocos) que sean emprendedores y sepan llevar sus negocios sin tener que acudir a “papá Estado”.

Cuando un empresario gana, se hace rico, cuando no es así, hay que aliviarle. Al trabajador cuando trabaja, malvive con un salario de miseria, y cuando está en paro se muere de hambre. Este seguirá siendo por los siglos de los siglos, y perdonen la expresión, “el culo de Europa”.

Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre