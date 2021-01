Caos en la vacunación

Publicada el 22/01/2021 a las 06:00

Quisiera contar en primera persona el desastre de la Comunidad de Madrid en el proceso de vacunación. Mi madre de 91 años está yendo a un centro de día del Ayuntamiento de Madrid, gestionado por una empresa privada. Recibí un mail para autorizar vacunación de mi madre en el centro de día para el día siguiente y para que fuera antes, pues el equipo de vacunación llegaría a primera hora. Cumplimos con lo solicitado y estaba en marcha el proceso.

A primera hora de la tarde recibimos un nuevo mail indicándonos que no se había procedido a la vacunación por problemas logísticos. La realidad había sido que no la han vacunado, ni a ella, ni a otras personas mayores –las del centro de día, si habían vacunado a las residentes– y algún personal que trabaja en el centro –no sé el criterio seguido para el personal– porque no llevaron vacunas suficientes.

No sé cómo interpretar que se vaya a vacunar a un centro y no se contraste el número de vacunas necesarias, ni se coordine con el propio centro las necesidades. Es de primero de logística. ¿Se puede ser más inútil o es premeditado? Porque claro, la culpa es del gobierno que no les manda las suficientes.

La teoría del caos funciona y la están poniendo en marcha. Eso está llevando a un hartazgo que hace campear a sus anchas y que no tenga consecuencias

Yo creo que hay intencionalidad.

De cualquier forma, mal; si es inutilidad, tremendo y si es poner en marcha la teoría del caos, pues... Trumpismo.

Carmen Cesteros es socia de infoLibre.