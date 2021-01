Publicada el 22/01/2021 a las 06:00

Cuando escucho esta expresión, y la escucho demasiado, me da la impresión de que es el último recurso que suelen utilizar los contaminados por los bulos y falsos argumentos de algunos dirigentes de la extrema derecha y de la derecha normalita cuando ven que estos quedan desmontados.



También en las tertulias, tanto de TV como de radio, se puede observar cómo los tertulianos defensores de las derechas, en cuanto sale a debate alguna verdad contrastada que va en contra de lo que les toca defender, pasan rápidamente de puntillas y sacan más rápidamente aún a otra cosilla, con la que tratan de neutralizarla y devolver el ascua a su sardina, siguiendo quizás el ejemplo de ese chico joven, tan noble y dirigente del PP, cuando recientemente le preguntaban por el asalto al Capitolio.



Así a bote pronto, se me ha ocurrido calificar a algunos políticos y políticas como Los Chuleteros, por todos aquellos que no pueden salir a la palestra sin chuleta. Y es que se les ve claramente que son la voz de su amo y que sin ella estarían muy perdidos.



La chuletera mayor del reino la tenemos en Madrid y se la ve muy perdida, tanto con chuleta como sin ella.



¡Pobrecita! a veces me da lástima ella, con sus obras faraónicas de algunos milloncejos de euros, que menos mal que están siendo de utilidad vital para los madrileños, que son España dentro de España.



¡Qué suerte que tenemos los que la vemos tan bien representada cada día en El Intermedio de Wyoming!



En fin, queridos lectoras y lectores, cuando oigáis esa muletilla de "todos los políticos son iguales", acordaos por favor de estas humildes reflexiones y, para ello, os dedico esta pequeña estrofa:



Un poquito por favor

estrujaos la sesera

y veréis con estupor

la falsa y la verdadera.



Juan Priego Romero es socio de infoLibre