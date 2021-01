Del Capitolio al bar de mi pueblo

Publicada el 27/01/2021 a las 06:00

Me preocupa tanto imbécil empoderado. Tantas acémilas en sus distintas especialidades de la ignorancia y la brutalidad mental. Trumpistas, antivacunas, terraplanistas, negacionistas de la pandemia o del holocausto, homeópatas, antimascarillas y demás negacionistas del conocimiento, la ciencia y la razón, pretenden darle la vuelta como a un calcetín al resultado natural del esfuerzo: quien estudia, trabaja la ciencia e investiga la naturaleza o la sociedad es quien conoce, siquiera mínimamente, la realidad y, en consecuencia, tiene autoridad para influir en la comunidad acerca de la idea de cómo son las cosas.



Pero esta morralla, tras vidas enteras de absoluta vagancia intelectual, de ausencia no de estudios universitarios, que ése no es el problema, sino de curiosidad por saber, enarbolan un malentendido derecho a la igualdad para, en base a él, negar lo que científicos y filósofos sociales han apuntado como cierto o más probable.



Entonces, acuden a lugares públicos con la mascarilla “quitamultas” sosteniendo la papada y vociferando gracietas de dudoso gusto, imponiendo su libertad individual al derecho de los demás a no ser duchados con aerosoles repletos de SARS COV2. Así, exhiben su orgullo de brutos con gestos que recuerdan al triste “MUERA LA INTELIGENCIA”, que no lo inventaron ni Trump, ni Banon, ni VOX; que se le atribuye a otro bruto fascista en 1936, Millán Astray, junto con ¡ojo! la complementaria ¡VIVA LA MUERTE! en fortuito brote de coherencia causal.



Esta lucha entre oscuridad e ilustración no es nueva en la historia de la humanidad, ni mucho menos, pero asistimos a una mutación que puede ser letal: se ha transformado en sucedáneo de lucha de clases y se aspira a la revolución. Los ignorantes se sienten oprimidos por los ilustrados, por los científicos y por aquellos que atienden a la razón; pretenden sustituirlos para liberarse, pero no a base de obtener los conocimientos de sus opresores, sino imponiendo la igualdad por abajo: ausencia de conocimiento como paraíso a asaltar. Entonces, se colocan cuernos en su cara pintada o mascarillas en sus papadas, y asaltan en vociferante orgullo democracias y bares con idéntica desfachatez.

Raúl Gómez Sánchez es socio de infoLibre