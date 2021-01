Mentiras y manipulación

Publicada el 28/01/2021 a las 06:00

Por desgracia la mentira día a día se está asentando en el devenir de las acciones políticas de muchos de nuestros dirigentes y partidos. Pero lo peor es que la mentira está sustentada por una desinformación, falta de veracidad de algunos medios informativos, todo ello con el fin de manipular opiniones y crear un ambiente de crispación, odio y debilitar la democracia. La mentira y la manipulación argumental que ella conlleva para sustentar acciones hipócritas, llenas de falacias y sobre todo de ataques grotescos y canallescos a los valores que conlleva la democracia. ¡Sus mentiras y sus manipulaciones les llevan a apoyarse en una falsa libertad interesada y con una gran carga dictatorial, y hablan y hablan hipócritamente de libertad y se sustentan en un falso patriotismo constitucionalista!

Muy triste es observar cómo son capaces de mentir y manipular, sacando extractos de algunos contenidos de leyes e indicando subjetivamente con argumentaciones manipulativas y llenas de falacia e hipocresía, lo que estas no dicen objetivamente. ¡Que fácil es mentir y manipular! Se piensan que la ciudadanía es ignorante, se ríen de ella y lo peor es que con ayuda de algunos medios mediáticos económicos e informativos, cargados de intereses elitistas que pretenden usurpar uno de los principales valores de la democracia: las urnas y sus votos. Estamos viendo cómo la derecha más retrograda utiliza la mentira continuada y los medios informativos de la derecha su manipulación para alterar el contenido real de la ley Celaá, que en ningún momento intenta eliminar los conciertos, ni la educación especial. Pero esta derecha mentirosa manipulativa es capaz hipócritamente de crispar y generar odios con el único fin de alterar la decisión de las urnas. Provocan de manera hipócrita, al basarse en una falsa libertad, manifestaciones con el fin de manipular y engañar de lo que en verdad dice esta ley. ¿Por qué lo hacen?

Está claro el por qué, por no aceptar el resultado electoral, por no perder sus privilegios elitistas de los conciertos, donde el 70% son conciertos de entidades religiosas católicas. En resumen pretender mantener la segregación, sus intereses económicos, su elitismo con la educación y la adornan con la falsa frase de la libertad de elección de centro. Todos sabemos que el estado debe defender lo público y que el concierto se realiza cuando hay necesidad. La LOMLE es una ley que trata de paliar algunas de las partes más perjudiciales de la LOMCE contra la Escuela Pública. Pero si uno lee y hace un análisis real, racional y concienzudo, observa que se va a seguir apostando por un modelo dual: público/concertado, seguirá siendo confesional. Por ello, son mentira y manipuladoras las muy burdas interesadas falsedades de la derecha política e informativa, con la fantochada generalizada de las manifestaciones. Son falsedades , lo que pregona esta derecha con ayuda de los obispos, parte muy interesada, la patronal de Escuelas Católicas y los , como he dicho anteriormente, algunos medios de comunicación que están a su servicio, que lo único que están tratando es sacar mayor tajada, económica y política, antes de aprobación definitiva y después en su desarrollo para así mantener sus privilegios económicos, segregadores, insolidarios, y carentes de igualdad, aunque se apoyen argumentalmente en falaces e irracionales libertades, que ellos no creen y que las utilizan de manera obsesiva para cuando quieren conseguir sus objetivos.

Como ya ocurrió y ha ocurrido con cada reforma educativa anterior, desde la LODE. Pues ellos, esta derecha ultraconservadora y ultracatólica y sus medios afines, no descansarán y continuarán con sus mentiras y falsedades, para evitar que la educación sea un arma de igualdad, racionalidad y sobre todo una educación pública y laica. ¿Dónde conseguirían ellos sus beneficios económicos y sociales para mantener sus estatus y su elitismo político y social, si realmente desaparecieran los conciertos? Pero como he dicho, esta derecha utiliza la LOMLE para mantener los privilegios, puesto que esta no elimina ni los conciertos, ni mucho menos la educación especial, y por desgracia, tampoco saca la religión fuera de la escuela. No mientan pues, solo con el fin de conseguir y mantener sus privilegios y sobre todo no utilicen argumentos falaces de esta ley, que lo único que hace es paliar algunas partes perjudiciales contra la Escuela Pública. ¿Tal vez sea que la derecha quiere la eliminación progresiva de la escuela pública? El Estado no lo puede permitir, y más cuando la concertada es un complemento de la pública. Y para eso se creó.



Pero no acaban aquí las mentiras y las manipulaciones. Se observa como la derecha, en un intento golpista e hipócrita, miente y manipula con los apoyos a los PGE, puesto que sustentan sus argumentaciones en falacias y ataques a partidos, con los que ellos se apoyaron y se apoyan , solo con el fin de manipular. Vuelven a sacar a ETA, vuelven a querer generar odios, y sin embargo se apoyan en un partido homófobo, y defensor del genocidio franquista. Mienten y son hipócritas cuando utilizan la muerte, etarra, la de la pandemia y giran la cara y se esconden y manipulan la historia cuando se habla de los muertos de la represión franquista vilmente fusilados y muchos de ellos sin tener una sepultura digna. Mienten con hipocresía y manipulan cuando atacan a Bildu, indicando que no son demócratas y defienden a VOX como partido democrático. Mienten y manipulan cuando atacan al gobierno por contar con partidos independentista y ellos hicieron lo mismo.

Pero lo peor es la hipócrita mentira y manipulación que hacen de la constitución y de su falaz patriotismo. Son capaces de encarcelar, por no pensar como ellos, de implantar un 155 en una comunidad y ahora que no tienen el poder, llamar a la desobediencia e incluso de promover leyes en comunidades que atentan contra la constitución. ¡Y se llaman constitucionalistas! Hay dirigentes políticos encarcelados por menos que lo que están diciendo el señor Casado y sobre todo la señora Ayuso. Pero está claro que en esta mentira y manipulación, la comunidad madrileña no es la comunidad catalana. La señora Ayuso dice que Madrid es España, ahí está la mentira y la manipulación. Total, por desgracia, la mentira y la manipulación se están adueñando del devenir de la oposición española con el único fin de acabar con el gobierno y por desgracia con la democracia. Y por desgracia, se está viendo que la izquierda y el gobierno, está cayendo en la trampa y también en algunos momentos, puntuales, cae en la mentira y la manipulación. Por lo que debe volver a la senda que le llevo a ganar las elecciones y dejar que la mentira y la manipulación se quede en la derecha falaz e hipócrita y la ciudadanía, que no es ni tonta, ni ignorante, hablará, como habló en su día en las urnas.

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre