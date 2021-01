Vacunar sí, pero con garantías

Publicada el 28/01/2021 a las 06:00

Vemos a diario imágenes de vacunación contra la covid-19 en diferentes países (administración de la vacuna sin bajar del coche, utilizar catedrales, estadios de fútbol, con inmensas colas de ciudadanos prestos a ser vacunados) que generan comentarios de envidia en ciertos medios de comunicación. También proponen utilizar farmacias y clínicas odontológicas.

He llegado a escuchar unas declaraciones, creo que del vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, el señor Aguado, donde incitaba a que cualquier persona que sepa “pinchar” puede administrar la vacuna, declaraciones que solo se pueden realizar desde el atrevimiento y la ignorancia más absoluta.

Por todo ello me gustaría hacer algunas aclaraciones:

En primer lugar, la administración de una vacuna , en este caso intramuscular, puede producir una serie de reacciones , que van desde las leves (dolor local en el punto de inyección, leve dolor de cabeza, febrícula, etc que ceden en unos días), hasta las graves en donde nos podemos encontrar con una reacción anafiláctica, cuadro muy grave que precisa de una actuación rápida, medicación de urgencia y mucha destreza en las maniobras.

. Plantear que se vacune en farmacias y clínicas odontológicas es insensato puesto precisarían de los medios necesarios (carro de paradas: medicación, material de intubación incluido) y de la destreza necesaria para la realización de una RCP.

En cuanto a las jeringas necesarias para este tipo de vacunas, no son ni más ni menos que las que se llevan utilizando desde hace años para administrar las vacunas de alérgenos, no son ninguna novedad, por lo que es inadmisible que no se haya previsto adquirir la cantidad necesaria para esta campaña. Es más, creo que una de las mayores empresas que las fabrican se encuentra en España, por lo que produce sonrojo observar tanto debate y tan poca organización. Así nos va.



Xano Ginés es socio de infoLibre