De piratas e 'inmunovacaciones'

Publicada el 01/02/2021 a las 06:00

Tras el autismo político y sobre todo pandémico que día a día nos ahostia, intento desde la terraza del Perdidos darle coherencia y forma a esta nueva época. Tarea difícil e ingrata.

El ruido de fondo de la incidencia acumulada, amontonada, apelotonada o hacinada, de los contagios y, sobre todo, de los muertos diarios, hace que te explote la cabeza sin el menor atisbo de duda. Explota. Afortunadamente siempre tengo a mano el café y alguna que otra sustancia que atenúa la onda expansiva. Aspirina o Dolalgial, no vayan ustedes a malpensar.

El Lazarillo de Tormes, al que estaba esperando desde hacia algún tiempo, hace su entrada sin más protocolo en la prosa de este país, España. Siempre abierta a la imaginación de sus personajes... deleznables, surrealistas y trileros. Gentuza carente de escrúpulos. Desde el Ejército a los cargos políticos. Pasando como no, por la omnipresente

Ecclesía. Así somos y así nos va. De culo.

Del igual modo, aparecen en escena los piratas farmacéuticos. Especialistas en situarse al pairo y renegociar precios. Sagaces elaborando contratos falsos de suministro. Vendiéndose al mejor postor sin respetar los compromisos previos adquiridos. Saben, son conscientes de que están frente al mayor negocio de todos los tiempos. Una pandemia mundial y ellos tienen la llave de la inmunidad, de la vida y la muerte.

Resulta exasperante el comportamiento de esta gentuza que observa el devenir de los acontecimientos sin un puto gesto solidario o amable. Atendiendo, con suma atención los gráficos producción-beneficio. No hay más, no va más.

Escuchaba estos días a Josep Corbella, de La Vanguardia, decir: “ No hay pandemia que cien años dure” y tiene razón además de un exquisito sentido del humor.

Pueden optar si lo estiman conveniente, por la opción de adquirir los packs de inmunovacaciones que ofrece Dubái, en los que por el módico precio de 50.000 euros, pueden pasar unas vacaciones de ensueño –creo que una semana- con las vacunas incluidas

El figura Stuart McNeill, fundador del grupo Knightsbridge Circle, explica el concepto del negocio: “Somos pioneros de estos nuevos programas de viajes de lujo y vacunas. Te pasas unas semanas en una casa bajo el sol, recibes tus inyecciones y tu certificado de vacunación, y ya está”. Me flipa el “y ya está”.

Los antivirales son Pfizer y Sinopharm. Y obviamente voy a omitir el resto de detalles que se ofertan.

Es imposible darle forma y sobre todo coherencia a todo lo que nos esta aconteciendo, no la tiene ni la tendrá en varios años. Prefiero chutarme to shoot un poco de Stones o quizás Adele a buen volumen y esperar… no me queda otra.

De Purísima y Oro.

Pako Marti es socio de infoLibre