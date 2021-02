¿Quién o quiénes son los responsables de la situación de España?

Publicada el 05/02/2021 a las 06:00

La situación en la que se encuentra nuestro país solo tiene un responsable, el Partido Popular y sus políticas austericidas.



En materia de Seguridad Social, unos recortes salvajes, que han dejado al sistema sanitario sin recursos, medios y personal, ese es un motivo por el que en España la pandemia está siendo más dañina, con una sanidad sin recortes habría habido más médicos y hospitales, en los que atender a miles de enfermos del Covid-19, y mucho me temo que de seguir la SS en manos de las autonomías, no se va a remediar este grave problema.



El tan cacareado ingreso mínimo vital, no ha llegado a la mayoría de los que debería percibirlo (esto ya es culpa del PSOE Y de Podemos).



La ley de dependencia con los gobiernos de Rajoy, permitió que muchos de los que tenían derecho a una prestación, muriesen antes de percibirla.



Si hablamos de las residencias de mayores, muchas de ellas privatizadas, con lo que prima el beneficio económico ante el bienestar de los mayores, el problema es aún mayor, falta de atención, y lo que más provoca la sensibilidad de cualquier ser humano es la de ejercer de dioses, y decidir quién tiene derecho a vivir y quién no, esto no debería quedar en aguas de borrajas, los responsables, simplemente deberían ir a la cárcel, por matar, con sus protocolos asesinos, a cientos de personas mayores.



Las políticas de privatizaciones sistemáticas de los recursos públicos nos ha traído una serie de pérdida de derechos y del Estado del bienestar, para beneficiar a amigos o familia, y que así cada vez sean más ricos.



Y si hablamos de la memoria histórica, el nefasto Rajoy se vanagloriaba de no dar ni un céntimo para buscar, desenterrar y entregar a sus familias, a miles de demócratas que dieron su vida por la democracia en España, ¿esta es la manera con la que el PP ve la reconciliación de las dos Españas? Siguen existiendo la dos Españas, hasta que no quede ningún demócrata en ninguna cuneta, y hasta que la Transición no se complete, juzgando a miles de personas que se quedaron con el patrimonio de los asesinados por el franquismo.



Lo malo de todo esto, es que no tengo confianza de que todo esto se vaya a arreglar; seguiremos siendo el culo de Europa. Y el bar de los europeos.

Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre