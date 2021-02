IDA se relaja

Publicada el 11/02/2021 a las 06:00

IDA, la presidenta de la Comunidad madrileña, imita a Ana Botella y su famoso “a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”, pero siguen subiendo los números rojos de la incidencia acumulada del contagio covid'19 y variantes, marcando un nuevo récord en Madrid. Y ella, tan campante, ultima su plan para aflojar las restricciones. Nos invita a tomar, con relajo incluido como A. Botella, un café o una cerveza "relajante", o una cena romántica y pintoresca, en el marco histórico del Madrid de los Austrias. Y además nos concede un alivio a las limitaciones del estado de alarma, ampliando a seis los comensales en las terrazas. Eso sí, con la mascarilla obligatoria. Isabel Díaz Ayuso ha aprobado ya el decreto del uso preceptivo de mascarillas en cafeterías y bares. Solo se quitarán para beber y tragar ¿Quién controlará eso? ¿No estaba esto ya aprobado desde junio del año pasado por el Decreto del Estado de Alarma?).



El caso es que Madrid tiene las UCIS al borde del colapso y la pandemia de la covid-19 ha puesto a los hospitales madrileños en alerta roja. Y encima, se les quita personal sanitario desviándolo para el nuevo juguete de su presidenta (el macrohospital Zendal con multitud de deficiencias).

Almeida e IDA pasaron a comienzos del mes de enero de llenar Madrid de banderas y pulseritas de España, a llenarlo de basuras y de atascos por no tener previsión. Y luego nos sale la señora IDA diciendo que nadie le advirtió de la amenaza de las borrasca de nieve. ¡Pobrecilla, sería la única que no se enteró de los avisos rojos de los meteorólogos sobre la borrasca Filomena!



Es de risa esta presidenta Ayuso. Hace un par de semanas pedía urgentemente medidas más duras y "difíciles" al Gobierno para frenar el avance de la pandemia desde la región con menos restricciones. Y ahora, en tono zumbón y bullanguero, anima a los madrileños a practicar un relaxing.



IDA: "Quiero manifestar mi hartazgo con el Gobierno de España y en concreto con Pedro Sánchez, solo aparece para hacer propaganda". ¿Y ella? Pues parece que busca el protagonismo y el alboroto, incluso dentro de su partido y en comunidades afines al PP. Y por supuesto, presidentes de otras autonomías – no peperas– también le han reprochado que no contenga a su población de la pandemia.



Hemos tenido unos días de fuerte tensión entre IDA y Feijóo. El cruce de declaraciones entre el presidente gallego y la madrileña, por la respuesta de sus Gobiernos en la tercera ola de la pandemia, ha sido evidente. Mientras tanto, Pablo Casado intentaba mediar al tun, tun… entre esos dos pesos pesados en el PP, ahora, y posibles enemigos futuros para la dirección del partido en un futuro no muy lejano).



Tres días después de que criticase al Govern por ordenar el cierre de la hostelería en Cataluña, Ayuso ha pedido "respeto" para las medidas que ella aplica en la región. Y seguimos con las ayusadas de la presidenta madrileña.



IDA: “Hemos analizado la posibilidad de, con la vacunación masiva, agilizarla en sectores altamente expuestos: profesores, taxistas, cajeros de supermercados, camareros...”.



Enseguida le contestó el Gobierno, recordándole que el protocolo de vacunación, pactado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, es el que fija el orden de vacunación y los colectivos prioritarios. Y que este calendario y las propuestas de sectores prioritarios para vacunar se han adoptado "en base a criterios científicos y epidemiológicos, y no a lo que una u otra persona podamos pensar o determinar". No son ocurrencias personales. Aquí nadie debe ir –en solitario– de Capitán Trueno o de la reina de Saba. No puede ir cada uno a su bola, cambiando el criterio de vacunación continuamente.



Ayuso, la gran influencer, la magnífica youtuber, gestionaba el Twitter de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre, y ahora mal administra los presupuestos de la autonomía, que por cierto aún no ha aprobado los de 2021.



Ella hace lo que sus titiriteros oficiales le ordenan y manejan, aunque de vez en cuando pone algo jocoso de su cosecha. Le mueven los hilos como marionetas, importantes titiriteros de la política como M.A.R. (el doberman vocero de Aznar), Fernández-Lasquetty (el ultraliberal gestor de las privatizaciones), Enrique López (el juez motero, magistrado del Tribunal Constitucional que truncó su carrera judicial por conducir borracho) y algún otro u otra... Y claro, la atención del público estará puesta en el muñeco y no en los titiriteros.



La Comunidad de Madrid es la que más ha incumplido la normativa del estado de alarma para la covid-19, aprobada en el Congreso Diputados. También es la autonomía que tiene mayor relajamiento en temas de confinamiento. Afirmó IDA que “para arruinar aún más a la hostelería madrileña conmigo que no cuenten”.



En su apoyo salió Cuca Gamarra, vocera del PP, hablando antes de las navidades que había que salvar (económica y familiarmente las fiestas navideñas). Y ahí están los resultados sanitarios actuales. Y Cuca se ha tenido que tragar sus palabras y su bravuconería.



Madrid tiene todavía unos datos muy altos de tasa de incidencia pandémica. Pero eso a ella, a IDA, le da lo mismo, pues su Comunidad goza del sistema más relajado (a lo Ana Botella) de todas las autonomías respecto a las restricciones de la pandemia.



IDA distorsiona el diálogo entre las comunidades, hace demasiado ruido mediático y desafía a la sensatez política.



Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre