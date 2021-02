Publicada el 21/02/2021 a las 06:00

A la vista de las últimas declaraciones de Luis Francisco Bárcenas, expolítico español perteneciente al Partido Popular, donde desempeñó el cargo de tesorero por designación directa de su presidente Mariano Rajoy y el de gerente durante los años 1990 hasta el 2008, año en el que fue nombrado tesorero, cualquiera que utilice la cabeza de pensar en vez de la de “tener fe” no puede evitar el hacerse preguntas y más preguntas, empezando por la del título de este artículo:



¿Era el Partido Popular en Madrid y Valencia una banda de malhechores con su presidente nacional a la cabeza?



Posiblemente, todo apunta en esa dirección desde hace años y más firmemente aún con esas recientes declaraciones de tan alto directivo de su partido durante tantos años, por mucho que sus actuales dirigentes y portavoces se empeñen, como escuchaba recientemente a Javier Maroto argumentar cínicamente, que Bárcenas ya no es del partido y que ahora hay otra directiva, dando la impresión de que se está dirigiendo a una clase de párvulos inocentes en vez de a un auditorio inteligente y sagaz como debiera ser el de los votantes del PP, la mayoría gente culta e instruidla.



Otra pregunta: ¿O no?



Preguntas y más preguntas:



¿Hasta cuándo va a durar esta feria de delincuencias y escándalos, que ya parece que ni escandalizan?



¿Se darán cuenta alguna vez las buenas personas que, seguro que las hay entre los simpatizantes de ese partido, de la cantidad de ladrones que había en sus exdirigentes y del cinismo de los actuales?



¿Seguirán empecinados en no reconocerlo o en pensar que no importa, mientras los que roben sean los suyos?



¿Puede una democracia funcionar con una oposición tan burra y tan desleal con sus propios ciudadanos?



¿Podrán aceptar alguna vez que no sean ellos y solo ellos los que manden y aguantar democráticamente en una oposición útil a su patria, ellos que tan patrióticos son?



Estos días, el presidente y su vice del actual Partido Popular, a las preguntas de los periodistas sobre las últimas declaraciones de Bárcenas respondían por separado, pero previamente puestos de acuerdo (seguramente en reunión previa de todos ellos) que “ese partido Popular ya no existe y que eran tiempos pasados”.



¡Ah! ¿Será suficiente castigo el que de penitencia recen un padrenuestro o habrá que agravarlo multiplicando por tres los padrenuestros?



Ya sé que solo por hacer preguntas como éstas, en nuestra posguerra civil (no hace tanto) algunos te hubieran llevado a la tapia del cementerio y te hubieran tirado a una cuneta o que, ya en democracia (hace nada), otros del País Vasco, solo por estar en contra de ETA, también te habrían matado cobardemente, a pesar de que empezaron luchando contra aquellos a los que, después, igualaron y hasta superaron en cobardía y vileza.



¿No es extraño que haya quienes quieran mirar atrás, en vez de mirar al futuro, por muy incierto que sea?



Hay muchos españoles y no españoles, a los que les gustaría conocer la respuesta a estas preguntas, pero me temo que tendremos que esperar sentados y, aun así, terminaremos cansados de esperar.



Y para que no solo sean preguntas, volvamos al “Ellos y Los demás” y volvamos a la pirámide social con su base soportadora, su cúspide derrochadora, cuando no directamente malhechora, y su parte intermedia, con una gran cantidad de “periodistas y comunicadores” ejerciendo de voceros y colaboradores necesarios.



¡Gracias librepensadores y gracias a los maestros comunicadores y periodistas de infoLibre!

Juan Priego Romero es socio de infoLibre