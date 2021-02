Cifuentes: un máster muy trabajado

Publicada el 26/02/2021 a las 06:00

"Cui prodest? Quien se beneficia del delito, ese es el que lo cometió"

(L.A.Séneca)

Esta sentencia la dejó escrita hace veinte siglos el filósofo cordobés Séneca y hasta se consideró principio de referencia moral en derecho romano. Pero aquí de poco sirve. No tenemos remedio.

Que no, que no aprendemos. Y eso que Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ya lo manifestó en 2014, ante numerosos representantes del mundo de la judicatura, dejando bien claro que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal "está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador". Obsérvese que tampoco mencionó a robacarreras ni robamásters.

Y aunque muy pocos esperaban que la Justicia, al menos en esta ocasión, fuese a ser medio justa, se equivocaron y yo también, pues el caso del máster de Cristina Cifuentes, la expresidenta de la comunidad de Madrid, se ha resuelto a su favor y ha quedado libre de toda culpa.

Que quede claro que Audiencia Nacional de Madrid ha emitido su fallo absolutorio solo referido a la falsificación del acta del TFM, porque no hay pruebas suficientes, pero ha reconocido irregularidades e "incongruencias". Veamos esas minucias:

1.-Matricularse para hacer un máster tres meses después de haberse cerrado el plazo de inscripción.

2.- No asistir a las clases ni conocer a los profesores.

3.- No hacer exámenes de asignaturas aprobadas luego con sobresaliente.

4.- No conservar ninguno de los trabajos que dice enviaba mediante mensajero ni tampoco el trabajo fin de máster.

5.- No saber ante quién defendió el TFM que se lo aprobaron con notable. (Dijo que fueron tres personas que no conocía, en un acto muy informal. ¿Serían bedeles o limpiadoras?).

6.- Conseguir (¿sin presiones?) un acta falsa con firmas falsas de miembros de la universidad certificando el máster obtenido para mostrar ¡"su verdad con papeles"!

Para qué seguir. El desenlace final ha sido el siguiente:

- Cecilia Rosado: la profesora que ha confesado haber sido obligada a “fabricar" el acta con firmas falsas; condenada como cooperadora a 18 meses de prisión, a la que no tiene que entrar por ser pena inferior a dos años y carecer de antecedentes.

- María T. Feito: asesora del consejero de Educación de Cifuentes, ha sido condenada a tres años de cárcel por ser la inductora y presionar hasta conseguir el acta falsa.

- Cristina Cifuentes: absuelta de todo por falta de pruebas suficientes.

- Álvarez Conde, el director de facto del máster, falleció en 2019.

Conclusión: Nadie puede creer que quien según la fiscal fue "la beneficiada primera, única y directa" de este caso máster, haya salido absuelta. Hasta Séneca se habría levantado indignado desde su tumba.

P.D.- El caso no está cerrado. Cifuentes ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid para intentar reabrir la querella que presentó contra los dos periodistas por publicar la verdad. Los docentes de la URJC guardan silencio monacal porque les conviene. Los estudiantes están humillados y cabreados porque les perjudica. Al parecer, hubo más másteres regalados a otros políticos, pero al estar aforados el Tribunal Supremo rechazó la investigación. (No cito sus nombres, no sea que intenten encausarme).



Alfonso Jiménez es socio de infoLibre