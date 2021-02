El machismo de derechas

Publicada el 25/02/2021 a las 06:00

Yo nací en la posguerra y durante mis años de adolescencia conocí el machismo de aquella España en toda su extensión y exceso. El desprecio a la mujer era total, en el aspecto de no reconocer su inteligencia y estar sometidos a la jerarquía del hombre. Incluso lo conocí a nivel familiar, en donde la mujer tenía que aceptar todo para no discutir. Incluso el mejor sillón de la casa, ese que se usaba para ver mejor la televisión que empezaba entonces, era para el marido, padre o lo que fuera, pero siempre hombre. Lo curioso es que las mujeres también aceptaban ese juego del reino masculino como algo inevitable. Yo era un chaval, pero tenía el instinto o inteligencia suficiente para que aquello no me gustara porque aquellas mujeres también eran de mi familia. En el norte de este país, donde me crié, la cosa era algo distinta pues existía algo así como el matriarcado, pero era, simplemente, el mando de la mujer en casa. Tampoco era mucho, pero algo mejor si era.

Por eso, hoy nada debe extrañar del machismo de derechas, que sigue considerando a la mujer un ser menor en inteligencia o derechos. En los textos a veces se produce el cinismo de quedar bien pero ahora con Vox vemos claramente que, actuando con sinceridad, prefieren seguir con aquella idea sobre la mujer que yo conocí. Incluso en su partido se alojan mujeres machistas a tope que siempre votaran, dicen que, como igualdad, pero no es verdad. Negar los asesinatos masificados de mujeres y no de hombres demuestra hasta que punto se produce esa vergüenza intelectual. Y el PP apoya y Cs consiente porque deben hacerse los simpáticos de aquellos que les conceden votos para gobernar, como pasa en Madrid. Nada nos debe extrañar de esto porque el intelecto de la gente de derechas en España es muy particular. Está asociada en muchos casos a un nacionalismo de aquella Sección Femenina o separación de sexos, hasta en la piscina. Y todo eso deja huella en ellos, aunque es un complejo de inferioridad, particularmente, de la inteligencia de la mujer que, si gobernara en más espacios, estoy convencido que lo harían con más sentido común. Véase el caso de Merkel o muchas mujeres que están en la política hoy en día.

César Moya Villasante es socio de infoLibre