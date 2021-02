Divas de 'reality'

Publicada el 20/02/2021 a las 06:00

El reality show y sus protagonistas levantan su espeso telón por donde aparecerán the opinión leaders mas doctos y talentudos del país. Divas y divos especializados en sostener y estimar el todo y la nada.

La realidad es que estamos donde estamos y con quien estamos. Malas compañías obviamente.

Dado el cariz que toma o que parece tomar el artículo, pienso que es el momento de hacerse un cigarrito aliñado y, ver cómo narices, salgo, salimos de ésta.

La señora Ayuso declaraba hacía unos días en referencia a lo que ella llama sabotajes en el hospital Zendal: “Mientras Madrid no sea libre, no será Madrid”. Le encanta frontear cual diva de reality; me puede, no hay manera.

Hay una cuestión que mi esposa, María, sagaz observadora de los medios de comunicación, me inquiere que plantee y que ciertamente aparece como un titular en bucle. Aparte de al insigne Ferreras ¿a alguien más le preocupa qué pasará con la Semana Santa?, ¿no aprendimos nada con salvar la estúpida Navidad? Seguramente no, Ferreras. Y usted lo sabe. Deje de marear la perdiz y, ulteriormente, lo vemos. Por supuesto toda mi admiración periodística hacia usted.

El señor Teodoro García Egea, especialista en convertir la realidad en espectáculo, es de esos personajes que no conoce la utilidad del freno y por ende siempre va pasado de frenada. La imagen de sacarle notas manuscritas desde su escaño a Pablo Iglesias, fue algo jocoso, chancero y chistoso. Digno del más demencial e incomprensible reality show parlamentario. Al teatro de estas disputas sin término, Kant lo llama metafísica. Más quisieran.

Es inútil querer fingir indiferencia ante semejantes personajes, cuyas acciones no pasan indiferentes, si no todo lo contrario, provocan terribles explosiones cerebrales.

Inmanuel Kant en su Crítica de la razón pura, abre el prologo con este texto: “La razón humana tiene, en una especie de sus conocimientos, el destino particular de verse acosada por cuestiones que no puede apartar, pues le son propuestas por la naturaleza de la razón misma, pero a las que tampoco puede contestar, porque superan las facultades de la razón humana”.

Kant también debía de ser usuario de los cigarritos aliñados.

Estamos donde estamos y no tengo ni pajolera idea de… hacia dónde nos dirigimos.

De purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre