¿En España está cubierta la salud de los ciudadanos?

La respuesta tristemente es rotunda, no. Es un histórico de la Seguridad Social el no cubrir la salud dental. Nunca he llegado (creo que ni yo ni nadie) a comprender por qué en la SS solo entran en este tema las extracciones de piezas dentales. En torno a los demás problemas dentales se ha creado un sustancioso negocio por parte de las clínicas privadas, con unos precios inalcanzables para la mayoría de los españoles.

De hecho es conocido que cualquier problema bucal interfiere en otras patologías, causando en muchos casos problemas a los que lo sufren. Me resultó muy elocuente cuando hace unos días acudí a mi odontóloga de la SS y le saque el tema, diciéndole que el PSOE, en su programa electoral, recogía que todo el tema odontológico entrase en la Seguridad Social, y la respuesta fue muy significativa: “Siempre recogen este tema en sus programas electorales, pero nunca lo cumplen”.

Algo que es totalmente cierto, triste en injusto a la vez. Uno de los motivos que me impulsó a votar izquierdas, aparte de mis ideas, fue este asunto, pasan los días, las semanas y los meses, y ningún partido del gobierno hace mención a este gran problema para muchos españoles. No se puede engañar a los ciudadanos poniéndoles un caramelo en la boca, para luego quitárselo, me gustaría que algún responsable de este partido, contestara a este asunto.

Sé que lo que voy a decir ahora va a traer polémica, porque criticar a ciertos colectivos es políticamente incorrecto, pero no entiendo y muchas personas piensan igual que yo. ¿Por qué si yo me quiero cambiar de sexo, puedo acudir a la SS y me cubre, pero si quiero ponerme una dentadura sujeta a las encías me tengo que ir a la sanidad privada? El problema dental es de miles de españoles, el cambio de sexo no creo que afecte a muchas personas, ¿es más importante un tema que el otro?

Últimamente en los últimos tiempos se habla a diario de los problemas de los colectivos trans, como si fuera un problema que afecta a la mayoría, y no es así, pienso que primero hay que resolver los problemas de las mayorías, sin dejar de lado a las minorías.



Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre