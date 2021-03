Publicada el 04/03/2021 a las 06:00

El cielo, de gris plomo y plata, amenaza agua. Adele suena cansinamente y no consigue solapar el tañido de los acúfenos que enojan mis tímpanos. Tal vez llueva.

Baja la incidencia, se llenan de nuevo las terrazas y la Semana Santa amenaza, al igual que lo hizo la estúpida Navidad. No somos nadie sin terrazas. En la mía, la del Perdidos, tomo café y apuro un cigarro sin aliñar.

Donald Trump y Melania se vacunaron antes de abandonar la Casa Blanca reza el titular de The New York Times. Hay que tener poca vergüenza; obvio, son personajes de alto riesgo. Este tipo será mas pronto que tarde el causante de una nueva guerra civil en Estados Unidos. Mi sobrina de tan solo cuatro años me dice que le da miedo.

No acierto a entender el cielo. Sigue sin llover.

Tampoco es que acierte a entender demasiadas cosas. No entiendo esta cruel pandemia. No entiendo a la clase política. No entiendo a la gente. No entiendo a esos personajillos que se parten el culo con tal de aparecer en los medios de comunicación, en busca de no sé qué narices. La otra tarde escuché a Victoria Abril, hablando en no recuerdo qué programa y casi me explota la cabeza del montón de sandeces y sobre todo mentiras que largo sin ningún tipo de escrúpulo. No lo entiendo… o tal vez sí y no quiera escribirlo, por no faltar al respeto. No me entiendo ni a mí mismo escribiendo de este modo.

Anda y que le den.

Me estoy dando cuenta de algo realmente importante, mientras escribo este artículo: sigue sin llover.

En la terraza del Perdidos no admiten a personajes del fuste de Trump, Melania o Victoria Abril. Aquí somos mas de mirar el cielo, tomar cañas y hablar...

Discúlpenme, ya termino.

De Purisima y Oro

Pako Martí es socio de infoLibre