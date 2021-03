IDAyuso, Casado y los tránsfugas

Ángel Lozano Heras

Publicada el 20/03/2021 a las 06:00

En la Región de Murcia, hartos del PP, de sus corruptelas políticas y pésima gestión como socio en el Gobierno de esa autonomía, los naranjitos murcianos, con la anuencia de su líder nacional Arrimadas, provocaron una moción de censura junto con el PSOE (que ya lo venían avisando). Decían los promotores que esa forma (corrupta) de entender la política por parte del PP ha asolado durante más de 26 años la región murciana y que "Ciudadanos nació para combatirla, y lo hará hasta la extenuación, venga de donde venga".



Después, inmediatamente, Casado pulsó el botón nuclear y las coaliciones PP-Cs han hecho añicos. La hecatombe puede reinar en la formación popular. IDAyuso –la presidenta de Madrid– le ayudó a apretar esa fatídica tecla, convocando elecciones unilateralmente en la Comunidad por sorpresa, y desbancando a todos los consejeros de Cs. La jugada es muy arriesgada y le puede salir el tiro por la culata. Luego, la izquierda madrileña –aún desunida y confusa– presentó apresuradamente dos mociones de censura contra IDAyuso.



El terremoto de las nuevas elecciones o mociones de censura en las autonomías de Murcia, Madrid y Castilla y León (y probablemente en Andalucía y en muchos ayuntamientos) sigue arrastrando dimisiones, miedos y traiciones. Por ejemplo, IDAyuso se ha metido en un gran lío jurídico, ¿adelanto electoral o moción de censura? De momento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a IDAyuso, cautelarmente, pero se puede pedir recurso de casación ante el Tribunal Supremo.



El caso es que, ahora, Casado está aún más en el alero y la mayoría de los dirigentes, barones y exministros peperos, hastiados, ya no confían en él ni le tragan. Al becario fra-Casado se le está agotando la batería.



La presidenta IDAyuso está convencida de que ganará en ese más que posible adelanto electoral. Las encuestas le dan muchas probabilidades de salir elegida otra vez si convocara ahora elecciones en su Comunidad, con la unión, según les recomienda Aznar, del centroderecha español. Claro, lo interesante y sorprendente es lo que entiende él por centroderecha en España ¿Vox, centro derecha? ¿Gran parte de los conservadores del PP son centro? ¿Bastantes militantes peperos no son pura derecha neoliberal?



Pero la realidad va más rápida que nuestros artículos y nos presenta el tamayazo (transfuguismo) para seguir gobernando Murcia. La traición es el aval en contra de esa moción de tres dirigentes de Ciudadanos comprados por el PP con cargos y sueldos de consejeros (76.000 euros), chófer, chequera y más prebendas. Los tres, fulminantemente expulsados de Cs, un día antes habían dicho, redicho y firmado lo contrario, sobre todo la vice Isabel Franco. Así entienden los populares la regeneración de su partido y la rúbrica del pacto inservible sobre transfuguismo. Y, claro, la moción, amortiguada por la pasta de Teogea, no prosperó.



Con ello, Ciudadanos, no solo a nivel autonómico sino nacional, y después del batacazo electoral en Cataluña, ha comenzado la estampida de militantes y cargos. Con esta bestial fractura interna está llamado a desaparecer o a la insignificancia política, que tiende a una inmolación colectiva. Arrimadas se ha convertido en un personajillo entre cínico e incompetente, que genera un desconfianza absoluta entre muchísimos de sus militantes.



Al dúo de líderes peperos, arriba citados en el título, habría que añadir al secretario general pepero Teodoro Egea, Teogea, el campeonísimo mundial del lanzamiento de pipos, y, por lo que se ha visto, últimamente también del trapicheo de tránsfugas.



Teogea ha pilotado personalmente esta maniobra de compra de voluntades de cargos de la formación naranja a la suya. Ya hace poco, en Alicante, él mismo promovió a favor del PP tres mociones de censura locales apoyándose en desertores, mercenarios de la política por mor del talonario. Es consustancial a su oficio, que para eso le pagan. Vocero oficial de la formación popular, irrespetuoso y frívolo, urdidor de tránsfugas y demás cambalaches. Según los críticos de su partido “no tiene experiencia en la gestión institucional y su discurso es impostado y lleno de chascarrillos”.

Convendría recordarles a Teogea, a fra-Casado y a IDAyuso que el PSOE les ganó las últimas elecciones autonómicas 2019, en las urnas, de C y L, Murcia y Madrid. Y fue en los despachos y en los extraños tratos donde el PP, Cs y Vox, les auparon a gobernar actualmente en esas autonomías.



El PP ha perdido todas las citas electorales con Casado como líder salvo Galicia y la victoria en coalición de Navarra. Total 16 derrotas en elecciones. Ahora Casado está en guerra total con algunos de sus barones por el control territorial del PP. La cúpula se enfrenta a fuertes tensiones en el partido. "Están forzando la máquina", se queja.



Casado se ha empeñado en que con la ayuda de IDAyuso y de PPluisalmeida podrá soterrar a Pésanchez y desalojarlo de la Moncloa –y a P. Iglesias de paso.



Pero, ¿no serán ellos dos los sucesores de fra-Casado, ya amortizado, y le quiten el sillón de jefe?

Ya de por sí, ¿no es este embrollo de mociones de censura, de tránsfugas y rebeldías en las autonomías peperas (Galicia, Castilla y León. Valencia y Andalucía), una bajada de pantalones de Casado ante los radicales del PP, de IDAyuso, Cayetana Ayala Álvarez de Toledo y cía, muy próximos a la ultraderecha de Vox?

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre