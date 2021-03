Publicada el 31/03/2021 a las 06:00

A puertita gayola y con mascarilla en su propia casa (tal vez por estar rodeado de 30 asesores), el expresidente del gobierno, en su primera declaración como testigo ante un tribunal, niega, rechaza la existencia de la contabilidad b del PP y los testimonios que la señalan. El señor Aznar, tan habituado a ese terno de pijo a las tres, rancio y sobrado, lo negaba todo. Y lo hacía tras la mascarilla, tras el burladero repleto de moscas.

“No sé lo que han hecho los demás, ni me importa. Ni sé lo que hicieron mis sucesores, ni me interesa”. Tras estas declaraciones, adjetivar a un personaje de este calibre, no es fácil, lo primero que aparece en mi teclado es el insulto puro y duro. Y en castellano antiguo. Mas sé que no debo caer en ese lance.

Este mal Sinatra, este personaje de medio pelo lleva mintiendo a todos los españoles desde la cumbre de la pantomima, previa a la guerra de Irak. Miente, y así lo desvela el informe Chilcot, fruto de una exhaustiva investigación de como el expresidente del PP, pacto una estrategia con su homologo inglés, Tony Blair, para mostrar a la opinión pública que intentaba evitar la guerra, cuando en realidad era todo lo contrario. Son siete años de investigación y 12 volúmenes los que lo certifican.

Santiago y cierra España.

Es otro personaje mas de la España del pasteleo, gatuperio o componenda. De esa España casposa, rancia. De mantilla negra procesionaria en Semana Santa. Con el Cristo de la Buena Muerte como baluarte o bastión. De negar la realidad y perseguir al que discrepa. Un personaje mas, de los que se perpetúan generación tras generación.

Es paradójico, insultantemente paradójico, que tipos de este fuste sean elegidos por la ciudadanía. Su lenguaje gestual, sus expresiones faciales hablan por si mismas. Su orgullo, su nefasto orgullo a hecho un daño irreparable a este país, España.

Un tipo cobarde que se parapeta tras su escudo de contactos, tras sus business blancos, tras un Gobierno que en su mayoría o esta o ha pasado por el talego. Y ahí lo tenéis impertérrito y al pairo, para que no le salpique absolutamente nada. Tras su mascarilla blanca y almidonada. La corrupción no va con él, ni le interesa. Al fin y al cabo se pagó con dinero público. Con el dinero del contribuyente, nuestro dinero, señor Aznar.

Santiago y cierra España.

De Purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre