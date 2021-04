Soplar y sorber, juntos no puede ser

Publicada el 01/04/2021 a las 06:00

No es posible hacer dos cosas contradictorias a la vez y pretender que las dos salgan bien.



Por mucho que algunos voceros quieran retorcer los datos, tanto sanitarios como económicos, para intentar demostrar que la presidenta de la Comunidad de Madrid es capaz de soplar y sorber a la vez o, lo que es lo mismo, que puede controlar la pandemia a la vez que mantiene sin control la actividad social y hostelera en la comunidad, todos los indicadores se empeñan en llevarle la contraria en forma tozuda: desde que se inicia la segunda ola y la presidenta lleva el control del estado de alarma y sus medidas, la Comunidad de Madrid mantiene los peores datos sanitarios en incidencia, ocupación de camas UCI, etc. y los indicadores económicos no son mejores que los del resto de autonomías.



Esos mismos voceros saben que, como la gestión no es defendible con los datos, lo que hay que intentar permanentemente, y más una vez ha convocado a las urnas a los madrileños, es hablar del Gobierno de España o del sursuncorda y esconderse detrás de eslóganes vacíos (“comunismo o libertad”) que sirven para alimentar el hooliganismo y esquivar los argumentos. Y por eso va a evitar el debate con los otros candidatos todo cuanto pueda; para evitar que se hable de su gestión. Mejor sería decir, de su falta de gestión en los dos años que lleva de presidenta.



¿Puede, por ejemplo, la señora Ayuso aclararnos de dónde salen los datos que le permiten afirmar que no hay relación entre la pandemia y la hostelería? La comunidad científica, el resto de responsables políticos del país y, sobre todo, los madrileños que vamos a votar el día 4 de mayo, tenemos derecho a que nos lo aclare. Hasta ahora conocemos justo lo contrario y todas las autoridades en todos los sitios y países están actuando para limitar el riesgo de transmisión en los establecimientos de hostelería. Todos, menos la señora Ayuso.



Sabíamos de su falta de consistencia intelectual, porque lo ha demostrado reiteradamente, pero ahora se trata de otra cosa, toca elegir a los políticos que van a dirigir nuestros destinos los dos próximos años. Cuando hay una situación de catástrofe, a la que los ciudadanos en solitario no pueden hacer frente, es cuando se necesitan autoridades que se hagan cargo, que refuercen los servicios con los que la sociedad se enfrenta a la pandemia, y que orienten a los ciudadanos. Ese es el papel que los ciudadanos esperan de un líder, y no que se les diga: ¡sed responsables, porque sois libres!



Pensemos seriamente en lo que pueden ser los dos próximos años en manos de un personaje como la candidata Ayuso apoyada, o controlada, por Vox. Y, luego votemos, porque de nosotros depende tener o no una presidenta que pretenda soplar y sorber a la vez.

Máximo Aláez es socio de infoLibre