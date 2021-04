"Quién me ha robado el mes de abril"

Pako Martí

Publicada el 07/04/2021 a las 06:00

Al maestro Sabina. Con su permiso.

Huele a primavera.

El cursor parpadea machaconamente. Debe preguntarse de qué va a ir esto. Puede que no valga la pena escribir. Puede que este todo escrito. En la calle de los imposibles se alquilan consuelos, para votar a esta gentuza que me roba el mes de abril. Y lo hacen a cara de perro, con la navaja apostada, en la parte baja del hígado

Dale, que huele a primavera.

Ángel Gabilondo, ese tipo soso serio y formal, se revindica como la moderación en unas elecciones, según el, polarizadas entre Ayuso e Iglesias ¿Qué pasa, Pedrito, no tienes a mano un tipo que no parezca que se termina de levantar de la siesta? Le van a caer hostias como panes. Y lo sabes. Págales unas cañas a Ciudadanos y acabamos antes. Esto es política: se alquilan consuelos por un tiempo.

La señora Ayuso, que debe de ir bien de cigarros aliñados, tras cada declaración suya, suben el pan y los carburantes. Ayuso, revindica un estilo de vida: “Vivir a la madrileña”. Lo que viene a ser: “A los madrileños nadie les dice a qué hora tienen que cerrar sus negocios o a que colegios tienen que ir sus hijos”. Ahora vas y lo flipas. Barra libre...

Lo alevoso, infame o pérfido es que ganará las elecciones a la Comunidad de Madrid. Probablemente con pactos o sin ellos. Me da igual el modo o la forma. Solamente me avergüenza.

De Pablo Iglesias he de reconocerle cierta gallardía en dar ese paso al fango político y salir de la zona de confort que le ofrecía la vicepresidencia. No es desafortunadamente habitual en la clase política, más bien todo lo contario. En cualquier caso, él sabe que su electorado anda falto de motivación y, un tanto disperso. Pongamos, que no le quedaba otra. Sabe que le pintan bastos. Es lo que tiene el hiperliderazgo.

Insisto en la piel fina de la izquierda, cuando es sabido el callo de la derecha y “los otros”.

Leía un titular, no sé dónde, que rezaba: “Mónica García, la candidata de Mas Madrid que le ha dicho no a Pablo Iglesias”

A ver, figuritas de la izquierda de este país, España. A ver si nos enteramos de una puñetera vez que, como no espabilemos, nos van a dar de hostias hasta el aburrimiento.

Dale, que huele a primavera

De “los otros”, ni mentarlos. Son sujetos que no merecen predicado.

Uno, en el fondo, espera que la ciudadanía con criterio, sepa ver, reconozca, donde hay buena voluntad y donde se alquilan consuelos por un tiempo.

De Purisima y Oro.

Pako Martí es socio de infoLibre