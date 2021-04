Isabel Díaz Ayuso es comunista

Publicada el 14/04/2021 a las 06:00

Desde que Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad declararon que estaban en negociaciones con un comisionista para comprar la vacuna rusa Sputnik y ponérsela a los madrileños, duermo más tranquilo. Enseguida me dije: "Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto comunista". Es una revolucionaria. Se ha resaltado de sus comparecencias que si “actuaban por su cuenta”, “que si no estaba aprobada por la Agencia Europea del Medicamento” e incluso que “no aclararon de dónde iban a sacar el dinero para pagarla”. Esto es importante, dados los antecedentes del uso de los dineros públicos que ha hecho la Comunidad de Madrid en estos últimos años y si el comisionista se iba a llevar o repartía el 3% de la compraventa.

Pero lo más importante es señalar que Isabel Díaz Ayuso ha cambiado de ideología, ya no es una libertaria, sino una comunista y ya no nos puede repetir, como una tonadillera franquista, al estilo de Franco cada 31 de diciembre que, gracias a ella, ha vencido el peligro de que Madrid se vuelva comunista. Fuera, pues, el eslogan Libertad o comunismo. Solo Libertad.

¡Ah!, se me olvidaba. Puede decir Díaz Ayuso, ante acusación tan grave, que ni Rusia ni Putin son ya comunistas. Pero algo les quedará, digo yo. Porque las herencias no se pierden así como así. Pues si Putin ya no es comunista, pero reprime las libertades en Rusia y condena a los opositores, entonces ¿qué es usted, señora Ayuso? Explíquenos con suficiente claridad sus negocios con Putin y niegue este cambio de ideología que le atribuyo. Cuantas menos contradicciones e incoherencias, mejor.

Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre